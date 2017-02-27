Амвросий написав:

proftpd66 написав: А если подробно, то менталитет другой в жителей США. Наример, у нас молодые девушки ищут содержанта на лексусе, а в США не много другой менталитет. А если подробно, то менталитет другой в жителей США. Наример, у нас молодые девушки ищут содержанта на лексусе, а в США не много другой менталитет.

Менталитет действительно другой. У нас люди наивные и неопытные, поэтому их легко разводить сказками про демократию, права и рынок, прикрывая этим рабство и монополию.Посмотрите как упорно пытаются называть "рыночными" тарифы на электроэнергию, газ, коммунальные услуги. При том что тарифы эти устанавливаются вручную монополиями. Но это почему-то упорно называют "рынком"...Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины. Ктото создал монополию и установил вручную цену такую, какую захотел. И это называют "рыночной" ценойЛибо плати сколько скажут, либо останешься без газа, потому что всех конкурентов законодательно изжили и запретили.И куда ни глянь везде одинаково - кругом создают монополию, чтобы затем установить завышенные цены в ручном режиме. Называя такие цены "рыночными".Даже на рынке банковских услуг тоже самое. Всех кто мог предоставлять людям выгодные банковские услуги с рынка выгнали, создали монополию. А теперь ктото удивляется почему на рынке банковских услуг все стало дорого, не надёжно и не выгодноБыли на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше?Такое закручивание гаек с шантажом было популярным при советах:Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?