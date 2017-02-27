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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:27
zРадио написав:
Ну, может, и не соврал - перманентная девальвация на 50-70 коп в месяц до конца года не противоречит утверждению о том, что резких колебаний курса не предвидится
а смысл? дать всем деполюдям выйти с ловушки, куда их старательно загоняли 5 лет? а за чей счет тогда банки будут овгз-мусор скупать?
при девале даже 20 коп\мес смысл депозитов теряется напрочь. да и кабмин осенью будет другой (вангую).
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:30
maxprofitЗдешняя публика становится диджитализированной, как завещал велосипедист с булавой. Многие уже смогли добраться до запоребриковых Телеграм-каналов. Там про соросят ежедневно пишут. С критическим мышлением у нашего населения беда... поэтому так и живём.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:34
Амвросий написав: proftpd66 написав:
А если подробно, то менталитет другой в жителей США. Наример, у нас молодые девушки ищут содержанта на лексусе, а в США не много другой менталитет.
Менталитет действительно другой. У нас люди наивные и неопытные, поэтому их легко разводить сказками про демократию, права и рынок, прикрывая этим рабство и монополию.
Посмотрите как упорно пытаются называть "рыночными" тарифы на электроэнергию, газ, коммунальные услуги. При том что тарифы эти устанавливаются вручную монополиями. Но это почему-то упорно называют "рынком"...
Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины. Ктото создал монополию и установил вручную цену такую, какую захотел. И это называют "рыночной" ценой
Либо плати сколько скажут, либо останешься без газа, потому что всех конкурентов законодательно изжили и запретили.
И куда ни глянь везде одинаково - кругом создают монополию, чтобы затем установить завышенные цены в ручном режиме. Называя такие цены "рыночными".
Даже на рынке банковских услуг тоже самое. Всех кто мог предоставлять людям выгодные банковские услуги с рынка выгнали, создали монополию. А теперь ктото удивляется почему на рынке банковских услуг все стало дорого, не надёжно и не выгодно
Были на рынке Дельта и Приватбанк. Была конкуренция, выгодные условия для клиентов. Был свободный рынок. Это мешало кому-то диктовать свои условия на рынке банковских услуг. Ну исправили ситуацию. Теперь Дельты нет, Приват под полным контролем. Остальные банки сидят тише воды ниже травы. Свободного рынка нет. Кому стало от этого лучше?
Такое закручивание гаек с шантажом было популярным при советах:
Так к чему мы идём - к свободному рынку или возвращаемся назад к совку?
В Германии, если нет детей 44% налогов.
Там платить ещё больше за коммуналку . Например, принудительно за канал Савика Шустера. Но есть страховка жизни .
Если контракт 44к евро и 45% сразу государству, и снятие квартиры 1200-1600евро и остаётся 700-1000 евро
Везде , куда не глянь везде олигархи проклятие. Надо Эмигрировать в Республику Кальмаровых островов
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:40
zРадио написав:
Таргетирование внутренней инфляции - это стратегия развитых стран, чей бизнес давно и плотно экспансирует внешние рынки. Для развивающихся же экономик со слабым внутренним рынком гораздо больше пользы приносит поддержка экспорта и защита от импорта с помощью мягкой девальвации.
Такую стратегию успешно эксплуатируют не только китайцы, но и индусы, турки, индонезийцы, бразильцы и мексиканцы - все, чья доля на мировых рынках (а вместе с ней - и внутреннее благосостояние)
стабильно растет!
А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?
Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:44
Amat написав:
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Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...
заодно очень хочется съездить на работу/ПМЖ в какую-то недалекую западную страну, где к вопросу стабильности национальной валюты относятся не столь легкомысленно.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53
starsn написав:
Вы немного путаете наше прошлое извращенное понятие стабильности валюты с нормальным. Обратите внимание на современный Китай (20+ лет). Только для этого нужно уметь хоть немного прогнозировать на перед, а не смотреть принимать решения исключительно по прошедшим данным... И главное.. не допускать чрезмерного укрепления денежной единицы под действием временных факторов. И да, сами китайцы в основной массе не особо хотят укрепления юаня
, т.к. понимают что в итоге больше не станут зарабатывать, а в перспективе даже меньше.
гагага,
ти хоть в Китаї був, бачив як воно там з валютою?
https://fi202x.blogspot.com/
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