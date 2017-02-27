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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59465947594859495950 ... 5952>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 53
Різких коливань курсу валют не очікую
34%
18
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
38%
20
Ніяких змін не очікую
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:30

maxprofitЗдешняя публика становится диджитализированной, как завещал велосипедист с булавой. Многие уже смогли добраться до запоребриковых Телеграм-каналов. Там про соросят ежедневно пишут. С критическим мышлением у нашего населения беда... поэтому так и живём.
obagulya
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:40

  zРадио написав: Таргетирование внутренней инфляции - это стратегия развитых стран, чей бизнес давно и плотно экспансирует внешние рынки. Для развивающихся же экономик со слабым внутренним рынком гораздо больше пользы приносит поддержка экспорта и защита от импорта с помощью мягкой девальвации.

Такую стратегию успешно эксплуатируют не только китайцы, но и индусы, турки, индонезийцы, бразильцы и мексиканцы - все, чья доля на мировых рынках (а вместе с ней - и внутреннее благосостояние) стабильно растет!


А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?

Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:44

  Amat написав:..
Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...

заодно очень хочется съездить на работу/ПМЖ в какую-то недалекую западную страну, где к вопросу стабильности национальной валюты относятся не столь легкомысленно.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53

  starsn написав:
Вы немного путаете наше прошлое извращенное понятие стабильности валюты с нормальным. Обратите внимание на современный Китай (20+ лет). Только для этого нужно уметь хоть немного прогнозировать на перед, а не смотреть принимать решения исключительно по прошедшим данным... И главное.. не допускать чрезмерного укрепления денежной единицы под действием временных факторов. И да, сами китайцы в основной массе не особо хотят укрепления юаня, т.к. понимают что в итоге больше не станут зарабатывать, а в перспективе даже меньше.

гагага,
ти хоть в Китаї був, бачив як воно там з валютою?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 15:55

  rasmus написав:"Есть все факторы считать, что до конца года резких колебаний курса не предвидится" -

https://censor.net.ua/news/3208508/rezk ... _marchenko

Дальновидный такой министр у нас, ясновидящий! )

він не буде колібаться, а буде падать, тому колєбаній не прєдвідіться.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:не только китайцы, но и индусы, турки, индонезийцы, бразильцы и мексиканцы

Не знаю как Поднебесная, но все остальные перечисленные страны перешли на инфляционное таргетирование не менее пяти лет назад.
Например:
https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolic ... ntargeting
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect ... on+Targets
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2752
Teo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:06

  Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?


1) стоимость рабочей силы в долларах снижается и иностранным компаниям становится выгодно покупать украинскую продукцию, т.к. стоимость труда в её себестоимости становится ниже. Растет экспорт продукции.

2) Растет число рабочих мест, у людей появляются деньги, начинается оборот денег, растет ВВП, экономика оживает (по тем-же причинам что и п.1).

3) стоимость услуг олигархов-монополистов снижается, за коммунальные услуги платить приходится меньше (не в абсолютных цифрах, а в процентах от зарплаты). Коммуналка занимает меньший процент в доле расходов семьи.

4) Налоги тоже отстают от роста зарплаты, за счет девальвации. И процент налогов в зарплате становится ниже.

5) Товар производится когда гривна была дороже, поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). Поэтому опять-же в процентах к зарплате работник получает товары местного производства дешевле. С импортными хуже, их цена в процентах к зарплате по сути не меняется и может даже немного расти. Но для жизни нужны в основном товары местного производства. Их-же оборот дает увеличение ВВП и оживляет экономику.

Основной плюс девальвации в том, что он запускает экономику. Экономика начинает работать, начинается оборот денег, товаров, появляются рабочие места и возможность заработать.

Плохо если девальвация происходит резко и многократно. Хорошо когда девальвация происходит прогнозируемо и мягко, скажем 5-10% в год.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:09

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................16.07.2020.............17.07.2020
дата розрахунку................15.07.2020..............16.07.2020
Євро...................................31,0309...................31,129
Долар США........................27,119....................27,2738
После полудня гривна отыграла четверть копейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час выросли на 11 копеек и основились, достигнув равновесия. Больше до 12 движений не было.
После 12 опустились на 4 копейки, растянув спред на полкопейки. Весьма непривычно в середине сессии. То ли рынок сегодня очень тонкий, то ли резкие разнонаправленные движения провоцируют размах. В таком состоянии простояли достаточно долго. Только после 15 приподнялись на копейку, расширив спред еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.3000. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сессия получилась значительно веселее многих предыдущих. Резво стартовав, к полудню нашли равновесие и даже немного откатились, но выглядело это равновесие как серьезное противостояние. Похоже, что и на этот раз обошлись без вмешательства регулятора.

Этот день в истории:
2019 - 25.8641 (+12) +141
2018 - 26.2068 (-3) +107

2017 - 26.0177 (+5)
2016 - 24.8072 (+1)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:11

  Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?

Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...


Можно и совсем без пальцев. Открыыаете какой-нибудь экономический портал вроде statista и смотрите, в каком направлении идет средняя зарплата и ВВП на душу в странах, исповедующих стратегию денежного таргетирования (понимать экономический смысл которого при отсутствии желания необязательно - страны я перечислил).

А если на пальцах, то value chain примерно следующий:
- количественное смягчение формирует длительное ценовое преимущество локальных товаров перед импортом;
- что наряду с умеренной инфляцией стимулирует инвестиционный спрос, причем не только внутренний, но и внешний - вчерашние импортеры становятся производителями;
- что в свою очередь стимулирует создание рабочих мест и спрос на труд;
- что в свою очереь стимулирует конкуренцию за рабочую силу, ведущую к росту зарплат;
- что в свою очередь стимулирует потребление, а значит и локальное производство, имеющее ценовое преимущество перед импортом...

Так по циклу и создается мультипликативный эффект, увеличивающей доходы бизнеса и населения. В дополнение к этому, с ростом внутреннего производства снижается и корреляция между девальвацией и инфляцией.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 16 лип, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:13

  Teo написав:..
Не знаю как Поднебесная, но все остальные перечисленные страны перешли на инфляционное таргетирование не менее пяти лет назад.
..

инфляционное таргетирование, ИМХО, имеет смысл, когда страна "самодостаточна", большая часть продукта производится внутри страны. В случае импортозависимых стран (наш вариант), сдерживание курса нацвалюты является действенным методом удержания инфляции. Но нужны источники той валюты, правда
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