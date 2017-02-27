Додано: Чет 16 лип, 2020 16:09

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................16.07.2020.............17.07.2020

дата розрахунку................15.07.2020..............16.07.2020

Євро...................................31,0309...................31,129

Долар США........................27,119....................27,2738

После полудня гривна отыграла четверть копейки.

Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час выросли на 11 копеек и основились, достигнув равновесия. Больше до 12 движений не было.

После 12 опустились на 4 копейки, растянув спред на полкопейки. Весьма непривычно в середине сессии. То ли рынок сегодня очень тонкий, то ли резкие разнонаправленные движения провоцируют размах. В таком состоянии простояли достаточно долго. Только после 15 приподнялись на копейку, расширив спред еще на полкопейки.

Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.3000. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Сессия получилась значительно веселее многих предыдущих. Резво стартовав, к полудню нашли равновесие и даже немного откатились, но выглядело это равновесие как серьезное противостояние. Похоже, что и на этот раз обошлись без вмешательства регулятора.



Этот день в истории:

2019 - 25.8641 (+12) +141

2018 - 26.2068 (-3) +107



2017 - 26.0177 (+5)

2016 - 24.8072 (+1)