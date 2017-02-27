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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:30
maxprofitЗдешняя публика становится диджитализированной, как завещал велосипедист с булавой. Многие уже смогли добраться до запоребриковых Телеграм-каналов. Там про соросят ежедневно пишут. С критическим мышлением у нашего населения беда... поэтому так и живём.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:40
А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?
Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:44
заодно очень хочется съездить на работу/ПМЖ в какую-то недалекую западную страну, где к вопросу стабильности национальной валюты относятся не столь легкомысленно.
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:53
гагага,
ти хоть в Китаї був, бачив як воно там з валютою?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 16 лип, 2020 15:55
він не буде колібаться, а буде падать, тому колєбаній не прєдвідіться.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не знаю как Поднебесная, но все остальные перечисленные страны перешли на инфляционное таргетирование не менее пяти лет назад.
Например:
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:06
1) стоимость рабочей силы в долларах снижается и иностранным компаниям становится выгодно покупать украинскую продукцию, т.к. стоимость труда в её себестоимости становится ниже. Растет экспорт продукции.
2) Растет число рабочих мест, у людей появляются деньги, начинается оборот денег, растет ВВП, экономика оживает (по тем-же причинам что и п.1).
3) стоимость услуг олигархов-монополистов снижается, за коммунальные услуги платить приходится меньше (не в абсолютных цифрах, а в процентах от зарплаты). Коммуналка занимает меньший процент в доле расходов семьи.
4) Налоги тоже отстают от роста зарплаты, за счет девальвации. И процент налогов в зарплате становится ниже.
5) Товар производится когда гривна была дороже, поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). Поэтому опять-же в процентах к зарплате работник получает товары местного производства дешевле. С импортными хуже, их цена в процентах к зарплате по сути не меняется и может даже немного расти. Но для жизни нужны в основном товары местного производства. Их-же оборот дает увеличение ВВП и оживляет экономику.
Основной плюс девальвации в том, что он запускает экономику. Экономика начинает работать, начинается оборот денег, товаров, появляются рабочие места и возможность заработать.
Плохо если девальвация происходит резко и многократно. Хорошо когда девальвация происходит прогнозируемо и мягко, скажем 5-10% в год.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:09
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................16.07.2020.............17.07.2020
дата розрахунку................15.07.2020..............16.07.2020
Євро...................................31,0309...................31,129
Долар США........................27,119....................27,2738
После полудня гривна отыграла четверть копейки.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред до рабочих 2 копеек и уверенно пошли вверх. Чуть более, чем за час выросли на 11 копеек и основились, достигнув равновесия. Больше до 12 движений не было.
После 12 опустились на 4 копейки, растянув спред на полкопейки. Весьма непривычно в середине сессии. То ли рынок сегодня очень тонкий, то ли резкие разнонаправленные движения провоцируют размах. В таком состоянии простояли достаточно долго. Только после 15 приподнялись на копейку, расширив спред еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.3000. За день выросли на 8 копеек относительно открытия и на 12 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Сессия получилась значительно веселее многих предыдущих. Резво стартовав, к полудню нашли равновесие и даже немного откатились, но выглядело это равновесие как серьезное противостояние. Похоже, что и на этот раз обошлись без вмешательства регулятора.
Этот день в истории:
2019 - 25.8641 (+12) +141
2018 - 26.2068 (-3) +107
2017 - 26.0177 (+5)
2016 - 24.8072 (+1)
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:11
Можно и совсем без пальцев. Открыыаете какой-нибудь экономический портал вроде statista и смотрите, в каком направлении идет средняя зарплата и ВВП на душу в странах, исповедующих стратегию денежного таргетирования (понимать экономический смысл которого при отсутствии желания необязательно - страны я перечислил).
А если на пальцах, то value chain примерно следующий:
- количественное смягчение формирует длительное ценовое преимущество локальных товаров перед импортом;
- что наряду с умеренной инфляцией стимулирует инвестиционный спрос, причем не только внутренний, но и внешний - вчерашние импортеры становятся производителями;
- что в свою очередь стимулирует создание рабочих мест и спрос на труд;
- что в свою очереь стимулирует конкуренцию за рабочую силу, ведущую к росту зарплат;
- что в свою очередь стимулирует потребление, а значит и локальное производство, имеющее ценовое преимущество перед импортом...
Так по циклу и создается мультипликативный эффект, увеличивающей доходы бизнеса и населения. В дополнение к этому, с ростом внутреннего производства снижается и корреляция между девальвацией и инфляцией.
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 16 лип, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 16:13
инфляционное таргетирование, ИМХО, имеет смысл, когда страна "самодостаточна", большая часть продукта производится внутри страны. В случае импортозависимых стран (наш вариант), сдерживание курса нацвалюты является действенным методом удержания инфляции. Но нужны источники той валюты, правда
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