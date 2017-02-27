RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 594759485949595059515952>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 53
Різких коливань курсу валют не очікую
34%
18
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
8%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
38%
20
Ніяких змін не очікую
21%
11
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:14

Все буде добре!©

  vitaliian написав:
  vladus17 написав:
  maxprofit написав:Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?

Коли Долярчик стовпчики позакривае.
Президент его должник, будут ждать.

Зе Долярчика - не кине! :mrgreen:
Я що, даремно стільки часу тримав і тримаю самукрасиву на нерозривних депо, чим і підтримую нашу економіку? :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8219
З нами з: 19.10.15
Подякував: 523 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:16

  Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..

вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует
sequence
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 29.12.15
Подякував: 501 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:17

  Teo написав:
  zРадио написав:не только китайцы, но и индусы, турки, индонезийцы, бразильцы и мексиканцы

Не знаю как Поднебесная, но все остальные перечисленные страны перешли на инфляционное таргетирование не менее пяти лет назад.
Например:
https://www.bcb.gov.br/en/monetarypolic ... ntargeting
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect ... on+Targets
https://www.rbi.org.in/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2752

Ага, особенно Турция. "Таргетнула" так "таргетнула", ничуть не хуже нас... даже мексиканцы нервно курят в сторонке.
Sergei
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:22

  sequence написав:
  Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..

вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует


Противоречия тут нет. Т.к. труд удешевляется в долларах. А товар человек покупает в гривнах. И произведен товар был за гривны.

Нюанс тут в том, что человек покупает товар который произведен был некоторое время назад. Скажем пол года назад. Когда гривна была дороже по отношению к доллару. Стоимость товара в гривне осталась прежней. Но гривны стало больше, ее стало легче заработать. Как за счет эмиссии, так и за счет того что экономика начинает работать и появляется больше рабочих мест - появляется конкуренция за работников. Работодателю становится интересно платить больше хорошему работнику, чтобы зарабатывать больше.

Естественно чтобы это так работало, девальвация должна быть плавной и прогнозируемой. Если курс будет просто прыгать на несколько порядков, то от этого будут только минусы.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2194
З нами з: 26.02.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:23

  Амвросий написав:
  Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?


1) стоимость рабочей силы в долларах снижается и иностранным компаниям становится выгодно покупать украинскую продукцию, т.к. стоимость труда в её себестоимости становится ниже. Растет экспорт продукции.

2) Растет число рабочих мест, у людей появляются деньги, начинается оборот денег, растет ВВП, экономика оживает (по тем-же причинам что и п.1).

3) стоимость услуг олигархов-монополистов снижается, за коммунальные услуги платить приходится меньше (не в абсолютных цифрах, а в процентах от зарплаты). Коммуналка занимает меньший процент в доле расходов семьи.

4) Налоги тоже отстают от роста зарплаты, за счет девальвации. И процент налогов в зарплате становится ниже.

5) Товар производится когда гривна была дороже, поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). Поэтому опять-же в процентах к зарплате работник получает товары местного производства дешевле. С импортными хуже, их цена в процентах к зарплате по сути не меняется и может даже немного расти. Но для жизни нужны в основном товары местного производства. Их-же оборот дает увеличение ВВП и оживляет экономику.

Основной плюс девальвации в том, что он запускает экономику. Экономика начинает работать, начинается оборот денег, товаров, появляются рабочие места и возможность заработать.

Плохо если девальвация происходит резко и многократно. Хорошо когда девальвация происходит прогнозируемо и мягко, скажем 5-10% в год.

Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению.
Sergei
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:23

  Амвросий написав:
  sergey_sryvkin написав:Конечно, ибо если цену занизить, весь газ уйдет за границу, а если завьісить, то будет за границей куплен.


Вы готовите себе котлеты, но где-то в другой стране, за многие тысячи километров, котлеты стоят дороже чем они обходятся вам. Значит ли это что вы запакуете свои котлеты в посылку и отправите в другую страну, оставшись голодным? Или вы вначале накормите себя сами (независимо от цены котлет где-то в Гренландии), а излишки будете продавать в другие страны?

  sergey_sryvkin написав:Таков рьінок и есть.


Это не рынок. Это монополия. При рынке образовалась бы очередь из желающих добывать газ за меньшую прибыль. И цена на газ мгновенно упала-бы до уровня, который пользуется спросом на местном рынке. А уже остатки газа шли бы за границу, если чтото останется.

Но этому мешает монополия, захваченная олигархами и тщательно охраняемая с помощью законов и лиценций. В обход олигарха лицензию получить невозможно, поэтому конкурентов у олигарха нет и он сам устанавливает такую цену, которую захочет.

Это называется монопольная цена. И монопольное положение. Рынком тут и не пахнет.

  sergey_sryvkin написав:А если вьі намекаете что он дешево добьівается, то можно компенсировать налогами и рентой добьічи.


Что вы собрались компенсировать налогами и рентой добычи?

Любые налоги и ренты ложатся грузом на шею простого обывателя, который работает простым рабочим и получает копейки. Олигархи налогов не платят, они получают льготы и субсидии из госбюджета.

Ну это же банально. Олигарх имеет монопольное положение и диктует свою цену. На его стороне закон, депутаты и чиновники - это поставленные или купленные олигархом люди. Даже если у вас получится наложить на этого олигарха налог или ренту. Он эту ренту и налог добавит в стоимость которую вы заплатите за газ. Или примет закон и повысит вам налоги и тарифы, которые субсидией из госбюджета вернутся назад олигарху.

И вы ничего этими налогами и рентой кроме увеличения расходов для себя самого не сделаете. Вы на олигарха никакого влияния не имеете. Это олигарх имеет влияние на вас.

Но вы даже не сможете ввести эти налоги и ренту, потому что для этого вам нужно будет получить добро от этого самого олигарха, ведь именно он обладает монополией в этой сфере и контролирует все законы связанные с этой сферой. А зачем олигарху нужен такой налог или рента? :lol:

  sergey_sryvkin написав:Но у вас претензии не к законотворчеству, а к бизнесу, почему-то.


К бизнесу у меня никаких претензий нет. Речь об обратном, о том что бизнес душат, а олигархов спонсируют из госбюджета. В этом проблема. Отсюда и проблемы в экономике.

Олигарх в отличие от бизнеса, предприятия не строит и не развивает, он наоборот - захватывает и разоряет предприятия. Это по сути бандит и паразит.

Суть олигархии заключается в том, что олигарх использует власть государства с целью получения личной выгоды и установления своего монопольного положения. Нормальный бизнес не использует государственную власть для получения своей выгоды. В этом между бизнесом и олигархами заключается ключевая разница.

Бесподобная лекция.
Измельчала ветка если матерым нужны подобные факультативы и они не обходятся без пустых споров после завершения.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9907
З нами з: 03.11.08
Подякував: 755 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:26

16-00:
Харьков 27.28 - 27.32 (утром 27.22 - 27.29),
диапазон цен наличного доллара: 27.25..27.28 - 27.32..27.35 (ПОВ, опт)

Как и по всей стране, спасибо за информацию Nazarkino из Львова, в Харькове ПОВ также острожно отреагировали на новость о назначении нового главы НБУ. Встречали межбанк с большим спредом котировками 27.20 - 27.30.
  freeze написав:Видимо к широкому диапазону колебаний курса.

  buratinyo написав:Сегодня будут скАчки.

Предположения форумчан также оправдывались, Рада проголосовала и наличный рынок в Харькове приветствовал Шевченко Кирилла Евгеньевича ростом курса американской валюты до уровней 27.27 - 27.36 гривен за доллар. В дальнейшем оффера немного опустились, впрочем на момент написания этого обзора на ряде харьковских ПОВ остались "очень приподнятые" курсы продажи 27.43 на опте или 27.50 в рознице.

Насыщенным на события был этот день. В Полтаве и Сумах курс не отставал и также повысился.

Сумы 27.20 - 27.30..27.35 (27.15 - 27.30)
Полтава 27.25 - 27.33..27.35 (27.17 - 27.27)

PS. На момент снова небольшой рост.
Patrick
 
Повідомлень: 910
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1474 раз.
Подякували: 966 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:27

  sequence написав:
  Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..

вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует

Это просто пошла волна по интернету и соцсетям, почему печатать фантики - это хорошо. Еще пару недель назад, до увольнения Смолия, "зеленые" начали раскручивать эту тему. Бюджету нужны деньги, а их негде взять. Экономика катится в пропасть, кредитов никто шулерам уже не дает. Остается только один выход - печатать бумагу! И под это дело населению будут рассказывать любые сладкие сказки. И что получать зарплаты будут в 10 раз больше. И что экспорт сразу ух как вырастет! Вот только скромно умалчивают, что всё будет только теоретически. А вот падение реальной покупательной способности у трудящихся будет гарантированно!
yuri_m
 
Повідомлень: 807
З нами з: 25.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 607 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:30

Интересно,нерезы избавятся от всех гривневых овгз,а потом казино 2.0 заработает снова или процесс пойдет плавно?Ну,например,у них останется ещё ярдов 30 в бумагах,а добрый волшебник НБУ уже плавно,как было сказано выше, без резких колебаний,опустит гривну на уровень для комфортного входа и снова та же песня?Только покороче и с ещё более громким финалом.
goldfinger
 
Повідомлень: 560
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Нету данных какие именно бумаги были проданы и когда они будут гасится ? Может были проданные ближние?

Календарь погашение и выплата процентов по ОВГЗ
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 443
З нами з: 12.07.17
Подякував: 68 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 594759485949595059515952>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, Ой+, Renee і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7057 1592147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 12:36
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2401098
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87691)
16.07.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.