maxprofit написав:Цікаво, коли курс 30 буде - влітку чи вже восени ?
Коли Долярчик стовпчики позакривае.
Президент его должник, будут ждать.
Зе Долярчика - не кине! Я що, даремно стільки часу тримав і тримаю самукрасиву на нерозривних депо, чим і підтримую нашу економіку?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..
вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует
Противоречия тут нет. Т.к. труд удешевляется в долларах. А товар человек покупает в гривнах. И произведен товар был за гривны.
Нюанс тут в том, что человек покупает товар который произведен был некоторое время назад. Скажем пол года назад. Когда гривна была дороже по отношению к доллару. Стоимость товара в гривне осталась прежней. Но гривны стало больше, ее стало легче заработать. Как за счет эмиссии, так и за счет того что экономика начинает работать и появляется больше рабочих мест - появляется конкуренция за работников. Работодателю становится интересно платить больше хорошему работнику, чтобы зарабатывать больше.
Естественно чтобы это так работало, девальвация должна быть плавной и прогнозируемой. Если курс будет просто прыгать на несколько порядков, то от этого будут только минусы.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 16:24, всього редагувалось 1 раз.
Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?
1) стоимость рабочей силы в долларах снижается и иностранным компаниям становится выгодно покупать украинскую продукцию, т.к. стоимость труда в её себестоимости становится ниже. Растет экспорт продукции.
2) Растет число рабочих мест, у людей появляются деньги, начинается оборот денег, растет ВВП, экономика оживает (по тем-же причинам что и п.1).
3) стоимость услуг олигархов-монополистов снижается, за коммунальные услуги платить приходится меньше (не в абсолютных цифрах, а в процентах от зарплаты). Коммуналка занимает меньший процент в доле расходов семьи.
4) Налоги тоже отстают от роста зарплаты, за счет девальвации. И процент налогов в зарплате становится ниже.
5) Товар производится когда гривна была дороже, поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). Поэтому опять-же в процентах к зарплате работник получает товары местного производства дешевле. С импортными хуже, их цена в процентах к зарплате по сути не меняется и может даже немного расти. Но для жизни нужны в основном товары местного производства. Их-же оборот дает увеличение ВВП и оживляет экономику.
Основной плюс девальвации в том, что он запускает экономику. Экономика начинает работать, начинается оборот денег, товаров, появляются рабочие места и возможность заработать.
Плохо если девальвация происходит резко и многократно. Хорошо когда девальвация происходит прогнозируемо и мягко, скажем 5-10% в год.
Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению.
sergey_sryvkin написав:Конечно, ибо если цену занизить, весь газ уйдет за границу, а если завьісить, то будет за границей куплен.
Вы готовите себе котлеты, но где-то в другой стране, за многие тысячи километров, котлеты стоят дороже чем они обходятся вам. Значит ли это что вы запакуете свои котлеты в посылку и отправите в другую страну, оставшись голодным? Или вы вначале накормите себя сами (независимо от цены котлет где-то в Гренландии), а излишки будете продавать в другие страны?
sergey_sryvkin написав:Таков рьінок и есть.
Это не рынок. Это монополия. При рынке образовалась бы очередь из желающих добывать газ за меньшую прибыль. И цена на газ мгновенно упала-бы до уровня, который пользуется спросом на местном рынке. А уже остатки газа шли бы за границу, если чтото останется.
Но этому мешает монополия, захваченная олигархами и тщательно охраняемая с помощью законов и лиценций. В обход олигарха лицензию получить невозможно, поэтому конкурентов у олигарха нет и он сам устанавливает такую цену, которую захочет.
Это называется монопольная цена. И монопольное положение. Рынком тут и не пахнет.
sergey_sryvkin написав:А если вьі намекаете что он дешево добьівается, то можно компенсировать налогами и рентой добьічи.
Что вы собрались компенсировать налогами и рентой добычи?
Любые налоги и ренты ложатся грузом на шею простого обывателя, который работает простым рабочим и получает копейки. Олигархи налогов не платят, они получают льготы и субсидии из госбюджета.
Ну это же банально. Олигарх имеет монопольное положение и диктует свою цену. На его стороне закон, депутаты и чиновники - это поставленные или купленные олигархом люди. Даже если у вас получится наложить на этого олигарха налог или ренту. Он эту ренту и налог добавит в стоимость которую вы заплатите за газ. Или примет закон и повысит вам налоги и тарифы, которые субсидией из госбюджета вернутся назад олигарху.
И вы ничего этими налогами и рентой кроме увеличения расходов для себя самого не сделаете. Вы на олигарха никакого влияния не имеете. Это олигарх имеет влияние на вас.
Но вы даже не сможете ввести эти налоги и ренту, потому что для этого вам нужно будет получить добро от этого самого олигарха, ведь именно он обладает монополией в этой сфере и контролирует все законы связанные с этой сферой. А зачем олигарху нужен такой налог или рента?
sergey_sryvkin написав:Но у вас претензии не к законотворчеству, а к бизнесу, почему-то.
К бизнесу у меня никаких претензий нет. Речь об обратном, о том что бизнес душат, а олигархов спонсируют из госбюджета. В этом проблема. Отсюда и проблемы в экономике.
Олигарх в отличие от бизнеса, предприятия не строит и не развивает, он наоборот - захватывает и разоряет предприятия. Это по сути бандит и паразит.
Суть олигархии заключается в том, что олигарх использует власть государства с целью получения личной выгоды и установления своего монопольного положения. Нормальный бизнес не использует государственную власть для получения своей выгоды. В этом между бизнесом и олигархами заключается ключевая разница.
Бесподобная лекция. Измельчала ветка если матерым нужны подобные факультативы и они не обходятся без пустых споров после завершения.
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Как и по всей стране, спасибо за информацию Nazarkino из Львова, в Харькове ПОВ также острожно отреагировали на новость о назначении нового главы НБУ. Встречали межбанк с большим спредом котировками 27.20 - 27.30.
freeze написав:Видимо к широкому диапазону колебаний курса.
buratinyo написав:Сегодня будут скАчки.
Предположения форумчан также оправдывались, Рада проголосовала и наличный рынок в Харькове приветствовал Шевченко Кирилла Евгеньевича ростом курса американской валюты до уровней 27.27 - 27.36 гривен за доллар. В дальнейшем оффера немного опустились, впрочем на момент написания этого обзора на ряде харьковских ПОВ остались "очень приподнятые" курсы продажи 27.43 на опте или 27.50 в рознице.
Насыщенным на события был этот день. В Полтаве и Сумах курс не отставал и также повысился.
Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..
вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует
Это просто пошла волна по интернету и соцсетям, почему печатать фантики - это хорошо. Еще пару недель назад, до увольнения Смолия, "зеленые" начали раскручивать эту тему. Бюджету нужны деньги, а их негде взять. Экономика катится в пропасть, кредитов никто шулерам уже не дает. Остается только один выход - печатать бумагу! И под это дело населению будут рассказывать любые сладкие сказки. И что получать зарплаты будут в 10 раз больше. И что экспорт сразу ух как вырастет! Вот только скромно умалчивают, что всё будет только теоретически. А вот падение реальной покупательной способности у трудящихся будет гарантированно!
Интересно,нерезы избавятся от всех гривневых овгз,а потом казино 2.0 заработает снова или процесс пойдет плавно?Ну,например,у них останется ещё ярдов 30 в бумагах,а добрый волшебник НБУ уже плавно,как было сказано выше, без резких колебаний,опустит гривну на уровень для комфортного входа и снова та же песня?Только покороче и с ещё более громким финалом.