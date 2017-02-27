Амвросий написав:.. Нюанс тут в том, что человек покупает товар который произведен был некоторое время назад. Скажем пол года назад. Когда гривна была дороже по отношению к доллару. ..
и че, что товар произведен сто лет назад? Мы, например, его цену лихо/мгновенно индексируем по текущей цене, ибо в противном случае получим чистый лосс и нам не за что будет покупать следующую, подорожавшую партию. девальвация выгодна тогда, когда есть замкнутый цикл производства и отлажены цепочки. Даже не так - когда есть эти мощности, есть производства. У нас на душу населения промышленности разнокалиберной приходится в два раза меньше Беларуси. Например, девальвация конца 90-х запустила остановившуюся промышленность, что осталась от СССР. Сейчас этого задела нет, новой промышленности почти нет, держимся на сырье и гастерах. Когда ты стартуешь девальвацию в стране, где почти нет промышленного товара без доли импорта, ты получаешь лютую инфляцию. Работник, имея загранпаспорт и подгоняемый лечебной п..дюлиной супруги с парой спиногрызов, радостно свалит туда, где его не лишают ежегодно "5-10%" дохода
Sergei написав:Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению.
Что именно происходит наоборот? Вы помните когда была плавная инфляция пусть даже порой скачкообразная, у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше. Люди делали евроремонты, закупали себе импортную мебель, кухни, плиты, посудомойки. Причём все покупалось фирменное - германское, итальянское, известных марок. Покупали дорогие новые автомобили, опять-же фирменные - BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Volkswagen, и т.д. Несмотря на то что их цена была в полтора-два раза дороже чем в той-же Европе или США...
А что сейчас, когда гривна стоит на месте? Цены растут, работы нет, все едут на заработки за границу, потому что тут ловить нечего. О дорогих покупках уже никто не думает, дорогую технику и мебель даже возить в таких объемах как раньше перестали - нет покупателей, т.к. у людей нет денег. Кругом уныние и упадок. Бизнес закрывается, потому что дешевле просто закрыться, чем в убыток платить налоги и поборы. Работы нет. А дальше будет еще в несколько раз хуже.
Если курс будут держать и дальше, скоро наступят времена как в 90-ых годах.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 16:36, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав: и че, что товар произведен сто лет назад? Мы, например, его цену лихо/мгновенно индексируем по текущей цене, ибо в противном случае получим чистый лосс
Вы что думаете, что если будет девальвация, то все смогут покупать себе мерседесы на зарплату продавца в АТБ? Разница за счет девальвации будет небольшая, но она будет. Точно также как и сама девальвация должна быть небольшой, а не многократной.
Хотя и многократная девальвация тоже даёт свои плюсы - украинская продукция сразу резко становится интересной для экспорта. Идет резкий рост экономики.
sequence написав: и нам не за что будет покупать следующую, подорожавшую партию.
что значит не за что? товар у вас не сразу покупают, он лежит на складе, соответственно вы его тоже дешевле закупаете. Вы ведь в гривне торгуете, а не в валюте
Но это при условии плавной девальвации. Если как сейчас, то товар вы закупаете дороже чем продаёте, поэтому вам прийдется сразу накидывать больше маржу и покупателю товар обойдется ещё дороже.
Я об этом и говорю. Если и дальше будет как сейчас, то выгодно просто свернуть бизнес, сложить гривну в кучу и сидеть смотреть как стоимость этой кучи гривны в долларах со всременем растет. Зачем для этого работать? А если еще эту гривну в ОВГЗ вложить... уууу... какое там производство, какой бизнес, зачем оно нужно?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 16:49, всього редагувалось 2 разів.
Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?
Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...
Если вы владелец предприятия-экспортера, то вы в шоколаде. Можно не думать «об увеличении эффективности», а просто снимать дополнительные прибыли за счет роста курса. Если вы сотрудник предприятия-экспортера, то вас не уволят и может даже премию дадут по результатам года и новая импортная PS5 для вас не особо подорожает. Если вы владелец ларька возле предприятия-экспортера, то у вас тоже вырастут доходы. Если вы бюджетник, то вы заплатите больше за подорожавший импортный бензин и забудете о поездках на зарубежные курорты)
Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?
1) стоимость рабочей силы в долларах снижается и иностранным компаниям становится выгодно покупать украинскую продукцию, т.к. стоимость труда в её себестоимости становится ниже. Растет экспорт продукции.
2) Растет число рабочих мест, у людей появляются деньги, начинается оборот денег, растет ВВП, экономика оживает (по тем-же причинам что и п.1).
3) стоимость услуг олигархов-монополистов снижается, за коммунальные услуги платить приходится меньше (не в абсолютных цифрах, а в процентах от зарплаты). Коммуналка занимает меньший процент в доле расходов семьи.
4) Налоги тоже отстают от роста зарплаты, за счет девальвации. И процент налогов в зарплате становится ниже.
5) Товар производится когда гривна была дороже, поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). Поэтому опять-же в процентах к зарплате работник получает товары местного производства дешевле. С импортными хуже, их цена в процентах к зарплате по сути не меняется и может даже немного расти. Но для жизни нужны в основном товары местного производства. Их-же оборот дает увеличение ВВП и оживляет экономику.
Основной плюс девальвации в том, что он запускает экономику. Экономика начинает работать, начинается оборот денег, товаров, появляются рабочие места и возможность заработать.
Плохо если девальвация происходит резко и многократно. Хорошо когда девальвация происходит прогнозируемо и мягко, скажем 5-10% в год.
Як кажуть москалі, феєрическій брєд 1) Якщо знижується вартість робочої сили в доларах, то починається відтік цієї сили за кордон. Звісно, якщо є можливість. Та й для чого заморочуватися з курсом - просто знижуйте удвічі зарплату, так за кордоном нашу продукцію зможуть дешевше купити. Нагадує державних му***, які дають дотації агропромисловому комплексу (Косюку, наприклад), щоб його продукція була конкурентна на зовнішньому ринку. 2) Нові робочі місця не створюються внаслідок девальвації. Згідно з цією псевдотеорією після трикратної девальвації мав бути просто вибуховий ріст нових робочих місць. Натомість кілька мільйонів виїхали за кордон 3) Просто не вистачає слів таку дурницю коментувати. Комунальні послуги якраз дуже швидко підняли практично пропорційно девальвації, натомість з зарплатами зовсім не поспішають. Та й якщо гривнева зарплата по ідеї автора залишається на тому ж рівні, то чому знизиться її частка?! 4) Знов таки, суперечність з попередніми пунктами 5) Та навіть на квіти, вирощені на городі, ціни підвищуються, бо долар же зріс. І то цілком зрозуміло, бо чому хтось за свій товар має отримувати грошовий еквівалент, на який він зможе купити менше іншого товару?
Справді, сильна ревальвація національної валюти не є корисною для економіки країни. Але повзуча ще й планова девальвація - це просто катастрофа
Амвросий написав:1) стоимость рабочей силы в долларах снижается и иностранным компаниям становится выгодно покупать украинскую продукцию, т.к. стоимость труда в её себестоимости становится ниже. Растет экспорт продукции.
доля вартості праці від сили кілька відсотків, до девалу було напр . 5% потім 4%, здешевіло на 1% , це перемога. Наслідок: піпл собирає манатки та їде в Польщу на полуниці.