Додано: Чет 16 лип, 2020 16:42

sequence написав: и че, что товар произведен сто лет назад? Мы, например, его цену лихо/мгновенно индексируем по текущей цене, ибо в противном случае получим чистый лосс и че, что товар произведен сто лет назад? Мы, например, его цену лихо/мгновенно индексируем по текущей цене, ибо в противном случае получим чистый лосс

sequence написав: и нам не за что будет покупать следующую, подорожавшую партию. и нам не за что будет покупать следующую, подорожавшую партию.

Вы что думаете, что если будет девальвация, то все смогут покупать себе мерседесы на зарплату продавца в АТБ? Разница за счет девальвации будет небольшая, но она будет. Точно также как и сама девальвация должна быть небольшой, а не многократной.Хотя и многократная девальвация тоже даёт свои плюсы - украинская продукция сразу резко становится интересной для экспорта. Идет резкий рост экономики.что значит не за что? товар у вас не сразу покупают, он лежит на складе, соответственно вы его тоже дешевле закупаете. Вы ведь в гривне торгуете, а не в валютеНо это при условии плавной девальвации. Если как сейчас, то товар вы закупаете дороже чем продаёте, поэтому вам прийдется сразу накидывать больше маржу и покупателю товар обойдется ещё дороже.Я об этом и говорю. Если и дальше будет как сейчас, то выгодно просто свернуть бизнес, сложить гривну в кучу и сидеть смотреть как стоимость этой кучи гривны в долларах со всременем растет. Зачем для этого работать? А если еще эту гривну в ОВГЗ вложить... уууу... какое там производство, какой бизнес, зачем оно нужно?