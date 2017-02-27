RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5949595059515952>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 54
Різких коливань курсу валют не очікую
35%
19
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
37%
20
Ніяких змін не очікую
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:52

  yuri_m написав:
  sequence написав:
  Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..

вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует

Это просто пошла волна по интернету и соцсетям, почему печатать фантики - это хорошо. Еще пару недель назад, до увольнения Смолия, "зеленые" начали раскручивать эту тему. Бюджету нужны деньги, а их негде взять. Экономика катится в пропасть, кредитов никто шулерам уже не дает. Остается только один выход - печатать бумагу! И под это дело населению будут рассказывать любые сладкие сказки. И что получать зарплаты будут в 10 раз больше. И что экспорт сразу ух как вырастет! Вот только скромно умалчивают, что всё будет только теоретически. А вот падение реальной покупательной способности у трудящихся будет гарантированно!

думаю, це реакція на рефінанс який пішов на відкуп ОВДП у нерезів, далі конвертація в бакс і вивід валюти.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20535
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1132 раз.
Подякували: 1452 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:53

РАКЕТА!!!!!
И это ещё, первая ступень не отошла))))
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1947 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Sergei написав:Ага, особенно Турция. "Таргетнула" так "таргетнула", ничуть не хуже нас... даже мексиканцы нервно курят в сторонке.

Цели были наверное благие и система построенная грамотными людьми с качественным образование начинала работать, но потом кто-то в верхах (самых верхах)) решил, что он умнее всех и захотел "дать людям всё и сейчас". В итоге показательный кейс.
Teo
 
Повідомлень: 18
З нами з: 09.12.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:... Вы помните когда была плавная инфляция пусть даже порой скачкообразная, у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше. Люди делали евроремонты, закупали себе импортную мебель, кухни, плиты, посудомойки. Причём все покупалось фирменное - германское, итальянское, известных марок. Покупали дорогие новые автомобили, опять-же фирменные - BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Volkswagen, и т.д. Несмотря на то что их цена была в полтора-два раза дороже чем в той-же Европе или США...

Помню-помню, но первопричины были другие... 2006-2008, когда в нашу банковскую систему извне было влито столько валюты, что валютные кредиты выдавались чуть ли не каждому желающему, и безо всякого обеспечения. Кстати, курс доллара в середине лета 2008 был в пределах 4,5 грн. ...Но вся эта лафа продолжалась ровно до сентября 2008, когда гривна практически сразу упала в два раза.
Sergei
 
Повідомлень: 1860
З нами з: 01.03.07
Подякував: 77 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Судя по фрейдисткой оговорке про турбулентность избирателей:
«Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой - это, как по мне, не допустимо" - нарезали тульскому прянику задач несочетаемых.
инфляция, девальвация, кредитование со ставкой в пол, курс 30 и другие мемасики и видосики. рейтинги на 25.10 опять же. туман в голове.
matroSkin
 
Повідомлень: 116
З нами з: 14.11.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:02

Что думаете?

Новый глава НБУ: кто он, что изменит, и будет ли включать "станок"
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1930
З нами з: 14.09.13
Подякував: 358 раз.
Подякували: 985 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:05

  Sergei написав:
  Амвросий написав:... Вы помните когда была плавная инфляция пусть даже порой скачкообразная, у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше. Люди делали евроремонты, закупали себе импортную мебель, кухни, плиты, посудомойки. Причём все покупалось фирменное - германское, итальянское, известных марок. Покупали дорогие новые автомобили, опять-же фирменные - BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Volkswagen, и т.д. Несмотря на то что их цена была в полтора-два раза дороже чем в той-же Европе или США...

Помню-помню, но первопричины были другие... 2006-2008, когда в нашу банковскую систему извне было влито столько валюты, что валютные кредиты выдавались чуть ли не каждому желающему, и безо всякого обеспечения. Кстати, курс доллара в середине лета 2008 был в пределах 4,5 грн. ...Но вся эта лафа продолжалась ровно до сентября 2008, когда гривна практически сразу упала в два раза.


Еще помню, что в те годы цена металла на Лондонской бирже шла вверх. Мы шутили: Янык фартовый, как при власти - цены вверх. А алюминий упал катастрофично... Но в Украине черный металл производили, алюминий - немного в Запорожье.
Востаннє редагувалось Renee в Чет 16 лип, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Renee
 
Повідомлень: 193
З нами з: 22.10.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:05

  kmm3 написав:..Але повзуча ще й планова девальвація - це просто катастрофа

а еще это означает отсутствие доверия к собственной валюте, ведь твоя валютная кубышка гарантировано вырастет в цене за год и т.д. Короче, как в Беларуси лет 10 назад, когда любая пенсия мгновенно конвертировалась в вечнозеленый и затем тратилась по пять баксов в день на текущие расходы. Последние годы одумались.
Основой стабильности нацвалюты должно таки быть производство востребованных товаров/услуг с высокой добавленной стоимостью, вот и весь сказ. По другому, будет как у нас все 30 лет существования государства
sequence
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 29.12.15
Подякував: 502 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше.

Сказки всё чудесатее и чудесатее!
Оказывается мы уже круче Польши, Португалии и рашки были!
komp
1
 
Повідомлень: 8242
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2282 раз.
Подякували: 3337 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:14

  Moneta написав:
  zРадио написав:Ну, может, и не соврал - перманентная девальвация на 50-70 коп в месяц до конца года не противоречит утверждению о том, что резких колебаний курса не предвидится


а смысл? дать всем деполюдям выйти с ловушки, куда их старательно загоняли 5 лет? а за чей счет тогда банки будут овгз-мусор скупать?

при девале даже 20 коп\мес смысл депозитов теряется напрочь. да и кабмин осенью будет другой (вангую).


если депозит открыт на 12-24 месяца. Какая разнциа что будет через месяц? Главное то что в конце.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3307
З нами з: 22.12.16
Подякував: 232 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5949595059515952>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, centurionus, Ой+, Renee і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 704, 705, 706
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7057 1592149
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 12:36
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1947, 1948, 1949
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19480 2401099
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 17:16
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
495 103968
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 15:52
upravdom

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87691)
16.07.2020 17:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.