Амвросий написав:..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..
вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует
Это просто пошла волна по интернету и соцсетям, почему печатать фантики - это хорошо. Еще пару недель назад, до увольнения Смолия, "зеленые" начали раскручивать эту тему. Бюджету нужны деньги, а их негде взять. Экономика катится в пропасть, кредитов никто шулерам уже не дает. Остается только один выход - печатать бумагу! И под это дело населению будут рассказывать любые сладкие сказки. И что получать зарплаты будут в 10 раз больше. И что экспорт сразу ух как вырастет! Вот только скромно умалчивают, что всё будет только теоретически. А вот падение реальной покупательной способности у трудящихся будет гарантированно!
думаю, це реакція на рефінанс який пішов на відкуп ОВДП у нерезів, далі конвертація в бакс і вивід валюти.
Sergei написав:Ага, особенно Турция. "Таргетнула" так "таргетнула", ничуть не хуже нас... даже мексиканцы нервно курят в сторонке.
Цели были наверное благие и система построенная грамотными людьми с качественным образование начинала работать, но потом кто-то в верхах (самых верхах)) решил, что он умнее всех и захотел "дать людям всё и сейчас". В итоге показательный кейс.
Амвросий написав:... Вы помните когда была плавная инфляция пусть даже порой скачкообразная, у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше. Люди делали евроремонты, закупали себе импортную мебель, кухни, плиты, посудомойки. Причём все покупалось фирменное - германское, итальянское, известных марок. Покупали дорогие новые автомобили, опять-же фирменные - BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Volkswagen, и т.д. Несмотря на то что их цена была в полтора-два раза дороже чем в той-же Европе или США...
Помню-помню, но первопричины были другие... 2006-2008, когда в нашу банковскую систему извне было влито столько валюты, что валютные кредиты выдавались чуть ли не каждому желающему, и безо всякого обеспечения. Кстати, курс доллара в середине лета 2008 был в пределах 4,5 грн. ...Но вся эта лафа продолжалась ровно до сентября 2008, когда гривна практически сразу упала в два раза.
Судя по фрейдисткой оговорке про турбулентность избирателей: «Любая волатильность вызывает турбулентность среди избирателей в том числе. И 40% волатильности – 20% в одну сторону и 20% в другой - это, как по мне, не допустимо" - нарезали тульскому прянику задач несочетаемых. инфляция, девальвация, кредитование со ставкой в пол, курс 30 и другие мемасики и видосики. рейтинги на 25.10 опять же. туман в голове.
Амвросий написав:... Вы помните когда была плавная инфляция пусть даже порой скачкообразная, у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше. Люди делали евроремонты, закупали себе импортную мебель, кухни, плиты, посудомойки. Причём все покупалось фирменное - германское, итальянское, известных марок. Покупали дорогие новые автомобили, опять-же фирменные - BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Volkswagen, и т.д. Несмотря на то что их цена была в полтора-два раза дороже чем в той-же Европе или США...
Помню-помню, но первопричины были другие... 2006-2008, когда в нашу банковскую систему извне было влито столько валюты, что валютные кредиты выдавались чуть ли не каждому желающему, и безо всякого обеспечения. Кстати, курс доллара в середине лета 2008 был в пределах 4,5 грн. ...Но вся эта лафа продолжалась ровно до сентября 2008, когда гривна практически сразу упала в два раза.
Еще помню, что в те годы цена металла на Лондонской бирже шла вверх. Мы шутили: Янык фартовый, как при власти - цены вверх. А алюминий упал катастрофично... Но в Украине черный металл производили, алюминий - немного в Запорожье.
Востаннє редагувалось Renee в Чет 16 лип, 2020 17:06, всього редагувалось 1 раз.
kmm3 написав:..Але повзуча ще й планова девальвація - це просто катастрофа
а еще это означает отсутствие доверия к собственной валюте, ведь твоя валютная кубышка гарантировано вырастет в цене за год и т.д. Короче, как в Беларуси лет 10 назад, когда любая пенсия мгновенно конвертировалась в вечнозеленый и затем тратилась по пять баксов в день на текущие расходы. Последние годы одумались. Основой стабильности нацвалюты должно таки быть производство востребованных товаров/услуг с высокой добавленной стоимостью, вот и весь сказ. По другому, будет как у нас все 30 лет существования государства