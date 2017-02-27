sequence написав: Амвросий написав: ..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). .. ..поэтому работник покупает произведенную продукцию по старой цене, получая уже новую зарплату (повышенную с учетом девальвации). ..

вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует вы сами себе противоречите: девальвация нужно для удешевления труда, цель ее - чтобы работник получал меньше, значит, зарплату ему никто не индексирует

Это просто пошла волна по интернету и соцсетям, почему печатать фантики - это хорошо. Еще пару недель назад, до увольнения Смолия, "зеленые" начали раскручивать эту тему. Бюджету нужны деньги, а их негде взять. Экономика катится в пропасть, кредитов никто шулерам уже не дает. Остается только один выход - печатать бумагу! И под это дело населению будут рассказывать любые сладкие сказки. И что получать зарплаты будут в 10 раз больше. И что экспорт сразу ух как вырастет! Вот только скромно умалчивают, что всё будет только теоретически. А вот падение реальной покупательной способности у трудящихся будет гарантированно!