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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:15
Вот будь я хищной империалистической акулой и желая заработать на местном высокорисковом базаре,то рассчитывал бы на курсовую премию не менее 20% от текущего уровня,да ещё сильно очковал бы,как не попасть.Ведь здесь нормального хэджа отродясь не бывало,ни опциончика тебе не купить,ни продать,глухомань.И иное дело,когда местные доны педро и сам сеньор президенте сидят у тебя в кармане и едят с руки.Тут тебе и инсайд,и вкусный курс,и тарелочка с голубой каёмочкой.Все,как у людей.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:17
Отток рабочей силы не начинается, потому что во первых там условия не очень, а во вторых девальвация начинает компенсироваться притоком валюты из-за границы за счет запуска экономики.
экономику не обманешь. Если начать снижать зарплату в условиях экономического бума, то ваше предприятие просто мгновенно обанкротится и вылетит в трубу, т.к. все ваши работники разбегутся к конкурентам, которые зарплату повышают, а не снижают
вот с этим полностью согласен, любые госдотации бизнесу - это зло и коррупция. Если бизнес не может сам составить конкуренцию конкурентам, значит его нужно закрывать. Значит такой бизнес не эффективен. В топку его. Свято место пусто не бывает. Появится новый бизнес, который сможет быть конкурентоспособным.
Он бы и был, если бы не началась война. В 15-16 году были условия для экономического роста. Но были также и огромные риски инвестиций.
коммунальные услуги подняли для того чтобы больше доить и меньше кормить. Так и задумывалось. Задача была поднять коммунальные услуги, не допуская роста зарплат и снижая курс доллара. Чтобы доходы от коммунальных услуг в долларах выросли.
цены конечно растут. Но они растут с временным лагом. С учетом того что зарплаты тоже растут - это не имеет большого значения. Критичным это становится если вы хотите хранить мешок гривны вне бизнеса. Если просто сложить гривну в мешок и сидеть ждать, она будет просто постепенно обесцениваться. Нужно вкладывать гривну в бизнес (это кстати ещё один стимул для развития экономики), чтобы гривна была в обороте.
В чем заключается катастрофа? В том что начинает работать экономика и у людей появляется возможность заработать на жизнь?
А при ревальвации, когда чуть-ли не каждый месяц растут налоги, тарифы на коммуналку и цены в магазинах, а работы становится меньше и зарплаты падают - это не катастрофа?
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:23
Західні банки очманіли від можливості роздавати кредити у валюті під 2% і більше на місяць, а про те що більшість отримуючих кредити ніколи не мала і не могла мати відповідних сум якось до пори не задумувались. Поки не втратили до 95% капіталів. А питання повернення кредитів і до тепер проблемне.
Рада подовжила мораторій на стягнення застави за валютними кредитами
Детальніше читайте на УНІАН:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 16 лип, 2020 17:25
Всі "икспєрди" рудого забувають про одну з функцій грошей - накопичення. Нездатність до виконання функції накопичення гривнею призводить до більших (системних) проблем, ніж примарна "користь" (для кого саме?) девальвації.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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