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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5949595059515952

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 55
Різких коливань курсу валют не очікую
36%
20
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
36%
20
Ніяких змін не очікую
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:15

Вот будь я хищной империалистической акулой и желая заработать на местном высокорисковом базаре,то рассчитывал бы на курсовую премию не менее 20% от текущего уровня,да ещё сильно очковал бы,как не попасть.Ведь здесь нормального хэджа отродясь не бывало,ни опциончика тебе не купить,ни продать,глухомань.И иное дело,когда местные доны педро и сам сеньор президенте сидят у тебя в кармане и едят с руки.Тут тебе и инсайд,и вкусный курс,и тарелочка с голубой каёмочкой.Все,как у людей.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:17

  kmm3 написав:1) Якщо знижується вартість робочої сили в доларах, то починається відтік цієї сили за кордон. Звісно, якщо є можливість.


Отток рабочей силы не начинается, потому что во первых там условия не очень, а во вторых девальвация начинает компенсироваться притоком валюты из-за границы за счет запуска экономики.

  kmm3 написав:Та й для чого заморочуватися з курсом - просто знижуйте удвічі зарплату, так за кордоном нашу продукцію зможуть дешевше купити.


экономику не обманешь. Если начать снижать зарплату в условиях экономического бума, то ваше предприятие просто мгновенно обанкротится и вылетит в трубу, т.к. все ваши работники разбегутся к конкурентам, которые зарплату повышают, а не снижают :)

  kmm3 написав: Нагадує державних му***, які дають дотації агропромисловому комплексу (Косюку, наприклад), щоб його продукція була конкурентна на зовнішньому ринку.


вот с этим полностью согласен, любые госдотации бизнесу - это зло и коррупция. Если бизнес не может сам составить конкуренцию конкурентам, значит его нужно закрывать. Значит такой бизнес не эффективен. В топку его. Свято место пусто не бывает. Появится новый бизнес, который сможет быть конкурентоспособным.

  kmm3 написав:2) Нові робочі місця не створюються внаслідок девальвації. Згідно з цією псевдотеорією після трикратної девальвації мав бути просто вибуховий ріст нових робочих місць. Натомість кілька мільйонів виїхали за кордон


Он бы и был, если бы не началась война. В 15-16 году были условия для экономического роста. Но были также и огромные риски инвестиций. :(

  kmm3 написав:3) Просто не вистачає слів таку дурницю коментувати. Комунальні послуги якраз дуже швидко підняли практично пропорційно девальвації, натомість з зарплатами зовсім не поспішають. Та й якщо гривнева зарплата по ідеї автора залишається на тому ж рівні, то чому знизиться її частка?!


коммунальные услуги подняли для того чтобы больше доить и меньше кормить. Так и задумывалось. Задача была поднять коммунальные услуги, не допуская роста зарплат и снижая курс доллара. Чтобы доходы от коммунальных услуг в долларах выросли.

  kmm3 написав:5) Та навіть на квіти, вирощені на городі, ціни підвищуються, бо долар же зріс. І то цілком зрозуміло, бо чому хтось за свій товар має отримувати грошовий еквівалент, на який він зможе купити менше іншого товару?


цены конечно растут. Но они растут с временным лагом. С учетом того что зарплаты тоже растут - это не имеет большого значения. Критичным это становится если вы хотите хранить мешок гривны вне бизнеса. Если просто сложить гривну в мешок и сидеть ждать, она будет просто постепенно обесцениваться. Нужно вкладывать гривну в бизнес (это кстати ещё один стимул для развития экономики), чтобы гривна была в обороте.

  kmm3 написав:Справді, сильна ревальвація національної валюти не є корисною для економіки країни. Але повзуча ще й планова девальвація - це просто катастрофа


В чем заключается катастрофа? В том что начинает работать экономика и у людей появляется возможность заработать на жизнь?

А при ревальвации, когда чуть-ли не каждый месяц растут налоги, тарифы на коммуналку и цены в магазинах, а работы становится меньше и зарплаты падают - это не катастрофа?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:23

  Sergei написав:
  Амвросий написав:... Вы помните когда была плавная инфляция пусть даже порой скачкообразная, у людей были средние зарплаты 500-1000 долларов и выше. Люди делали евроремонты, закупали себе импортную мебель, кухни, плиты, посудомойки. Причём все покупалось фирменное - германское, итальянское, известных марок. Покупали дорогие новые автомобили, опять-же фирменные - BMW, Mercedes, Lexus, Toyota, Volkswagen, и т.д. Несмотря на то что их цена была в полтора-два раза дороже чем в той-же Европе или США...

Помню-помню, но первопричины были другие... 2006-2008, когда в нашу банковскую систему извне было влито столько валюты, что валютные кредиты выдавались чуть ли не каждому желающему, и безо всякого обеспечения. Кстати, курс доллара в середине лета 2008 был в пределах 4,5 грн. ...Но вся эта лафа продолжалась ровно до сентября 2008, когда гривна практически сразу упала в два раза.


Західні банки очманіли від можливості роздавати кредити у валюті під 2% і більше на місяць, а про те що більшість отримуючих кредити ніколи не мала і не могла мати відповідних сум якось до пори не задумувались. Поки не втратили до 95% капіталів. А питання повернення кредитів і до тепер проблемне.

Рада подовжила мораторій на стягнення застави за валютними кредитами
Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 77208.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:25

Всі "икспєрди" рудого забувають про одну з функцій грошей - накопичення. Нездатність до виконання функції накопичення гривнею призводить до більших (системних) проблем, ніж примарна "користь" (для кого саме?) девальвації.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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