Додано: Чет 16 лип, 2020 17:17

kmm3 написав: 1) Якщо знижується вартість робочої сили в доларах, то починається відтік цієї сили за кордон. Звісно, якщо є можливість. 1) Якщо знижується вартість робочої сили в доларах, то починається відтік цієї сили за кордон. Звісно, якщо є можливість.

kmm3 написав: Та й для чого заморочуватися з курсом - просто знижуйте удвічі зарплату, так за кордоном нашу продукцію зможуть дешевше купити. Та й для чого заморочуватися з курсом - просто знижуйте удвічі зарплату, так за кордоном нашу продукцію зможуть дешевше купити.

kmm3 написав: Нагадує державних му***, які дають дотації агропромисловому комплексу (Косюку, наприклад), щоб його продукція була конкурентна на зовнішньому ринку. Нагадує державних му***, які дають дотації агропромисловому комплексу (Косюку, наприклад), щоб його продукція була конкурентна на зовнішньому ринку.

kmm3 написав: 2) Нові робочі місця не створюються внаслідок девальвації. Згідно з цією псевдотеорією після трикратної девальвації мав бути просто вибуховий ріст нових робочих місць. Натомість кілька мільйонів виїхали за кордон 2) Нові робочі місця не створюються внаслідок девальвації. Згідно з цією псевдотеорією після трикратної девальвації мав бути просто вибуховий ріст нових робочих місць. Натомість кілька мільйонів виїхали за кордон

kmm3 написав: 3) Просто не вистачає слів таку дурницю коментувати. Комунальні послуги якраз дуже швидко підняли практично пропорційно девальвації, натомість з зарплатами зовсім не поспішають. Та й якщо гривнева зарплата по ідеї автора залишається на тому ж рівні, то чому знизиться її частка?! 3) Просто не вистачає слів таку дурницю коментувати. Комунальні послуги якраз дуже швидко підняли практично пропорційно девальвації, натомість з зарплатами зовсім не поспішають. Та й якщо гривнева зарплата по ідеї автора залишається на тому ж рівні, то чому знизиться її частка?!

kmm3 написав: 5) Та навіть на квіти, вирощені на городі, ціни підвищуються, бо долар же зріс. І то цілком зрозуміло, бо чому хтось за свій товар має отримувати грошовий еквівалент, на який він зможе купити менше іншого товару? 5) Та навіть на квіти, вирощені на городі, ціни підвищуються, бо долар же зріс. І то цілком зрозуміло, бо чому хтось за свій товар має отримувати грошовий еквівалент, на який він зможе купити менше іншого товару?

kmm3 написав: Справді, сильна ревальвація національної валюти не є корисною для економіки країни. Але повзуча ще й планова девальвація - це просто катастрофа Справді, сильна ревальвація національної валюти не є корисною для економіки країни. Але повзуча ще й планова девальвація - це просто катастрофа

Отток рабочей силы не начинается, потому что во первых там условия не очень, а во вторых девальвация начинает компенсироваться притоком валюты из-за границы за счет запуска экономики.экономику не обманешь. Если начать снижать зарплату в условиях экономического бума, то ваше предприятие просто мгновенно обанкротится и вылетит в трубу, т.к. все ваши работники разбегутся к конкурентам, которые зарплату повышают, а не снижаютвот с этим полностью согласен, любые госдотации бизнесу - это зло и коррупция. Если бизнес не может сам составить конкуренцию конкурентам, значит его нужно закрывать. Значит такой бизнес не эффективен. В топку его. Свято место пусто не бывает. Появится новый бизнес, который сможет быть конкурентоспособным.Он бы и был, если бы не началась война. В 15-16 году были условия для экономического роста. Но были также и огромные риски инвестиций.коммунальные услуги подняли для того чтобы больше доить и меньше кормить. Так и задумывалось. Задача была поднять коммунальные услуги, не допуская роста зарплат и снижая курс доллара. Чтобы доходы от коммунальных услуг в долларах выросли.цены конечно растут. Но они растут с временным лагом. С учетом того что зарплаты тоже растут - это не имеет большого значения. Критичным это становится если вы хотите хранить мешок гривны вне бизнеса. Если просто сложить гривну в мешок и сидеть ждать, она будет просто постепенно обесцениваться. Нужно вкладывать гривну в бизнес (это кстати ещё один стимул для развития экономики), чтобы гривна была в обороте.В чем заключается катастрофа? В том что начинает работать экономика и у людей появляется возможность заработать на жизнь?А при ревальвации, когда чуть-ли не каждый месяц растут налоги, тарифы на коммуналку и цены в магазинах, а работы становится меньше и зарплаты падают - это не катастрофа?