Додано: Чет 16 лип, 2020 17:47

Sergei написав: Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению. Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению.

Это как говорят англичане "to do things right is not to do right things". Смолий делал things right. Объявил инфляцию главнейшим злом и прибил ее почти до нуля. Но это не right thing для развивающейся экономики! Он себя с главой ФРС перепуталНу а кризис - просто решил не замечать...