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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59515952595359545955>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 61
Різких коливань курсу валют не очікую
34%
21
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
25
Ніяких змін не очікую
18%
11
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:34

  Renee написав:Были, но не везде, а в промышленных центрах, экспорториентированные : Донецк, Днепропетровск, Запорожье, а также Харьков, Киев, Одесса. Квартиры в цене резко поднялись, а после 2008 - регресс


Я бы не сказал что прямо после 2008 регресс был. Хотя да, рост где-то после 2009 года остановился. А вот сильный регресс стал заметен где-то в 2012 году.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:39

  centurionus написав:Всі "икспєрди" рудого забувають про одну з функцій грошей - накопичення. Нездатність до виконання функції накопичення гривнею призводить до більших (системних) проблем, ніж примарна "користь" (для кого саме?) девальвації.


накопление - это не основная функция денег. Хотите накапливать - покупайте золото или на худой конец валюту. Основная функция денег - мера стоимости и средство обращения и платежа.

Если у вас не будет работы чтобы заработать на еду, накапливать вам будет нечего.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:42

  Nazarkino написав:
  сірий написав:РАКЕТА!!!!! И это ещё, первая ступень не отошла))))

Астанавітесь)) завтра буде хай,а потім маленькими шагами на 27.10-15 імхо.

*Відправлено з Чату

сейчас в киеве 27.32 на прием
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:43

  sequence написав:
  centurionus написав:Всі "икспєрди" рудого забувають про одну з функцій грошей - накопичення. Нездатність до виконання функції накопичення гривнею призводить до більших (системних) проблем, ніж примарна "користь" (для кого саме?) девальвації.

я не забыл и указал на момент доверия к нац валюте - это все туда же

:) Це ж не про Вас.
Ваше зауваження щодо довіри нац. валюті я прочитав і підтримую.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:44

  sequence написав: надеюсь, вы взрослый дядя/тетя и понимаете, что "депозит выгодней в гривне" означает только то, что эти деньги депозитчиков в теории должны перепасть работающему бизнесу как кредит под наркоманские проценты.


тоесть вы считаете, что это правильно и нормально, когда государство занимает у "иностранных инвесторов" валюту под 7%, а своим гражданам в банке устанавливает 1% в валюте и 5-6% в гривне?

Вы-же взрослый человек и понимаете, что при такой системе валюта будет просто вымываться из экономики и уходить за границу?
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:47

  Sergei написав:Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению.


Это как говорят англичане "to do things right is not to do right things". Смолий делал things right. Объявил инфляцию главнейшим злом и прибил ее почти до нуля. Но это не right thing для развивающейся экономики! Он себя с главой ФРС перепутал :mrgreen: Ну а кризис - просто решил не замечать...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50

  Амвросий написав:..
тоесть вы считаете, что это правильно и нормально, когда государство занимает у "иностранных инвесторов" валюту под 7%, а своим гражданам в банке устанавливает 1% в валюте и 5-6% в гривне?

"государство занимает у "иностранных инвесторов" валюту под 7%" исключительно потому, что им управляют финансисты, сродни вас. Бо даже дикой очумелой всей из себя санкционной России одалживают куда дешевле. Еще и в очередь стают, чтобы занять.
7%, это по нонешним временам, как Мавроди одолжить
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:50

  proftpd66 написав:
  Moneta написав:
  zРадио написав:Ну, может, и не соврал - перманентная девальвация на 50-70 коп в месяц до конца года не противоречит утверждению о том, что резких колебаний курса не предвидится


а смысл? дать всем деполюдям выйти с ловушки, куда их старательно загоняли 5 лет? а за чей счет тогда банки будут овгз-мусор скупать?

при девале даже 20 коп\мес смысл депозитов теряется напрочь. да и кабмин осенью будет другой (вангую).


если депозит открыт на 12-24 месяца. Какая разнциа что будет через месяц? Главное то что в конце.


большинство депо физиков у нас 3-6 месяцев (статистика НБУ)
и ВСЕ депо открытые после сентября 2019 (~14% годовых чистыми) на сегодня уже в минусе относительно $ под подушкой.
а те, кто влошился в декабре*19 вовсе премировать нужно за.. кхм.. мужество :mrgreen:
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 16 лип, 2020 17:58, всього редагувалось 2 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:53

  zРадио написав:
  Sergei написав:Это в теории, а на практике, особенно в наших украинских реалиях, все происходит с точностью до наоборот. К сожалению.


Это как говорят англичане "to do things right is not to do right things". Смолий делал things right. Объявил инфляцию главнейшим злом и прибил ее почти до нуля. Но это не right thing для развивающейся экономики! Он себя с главой ФРС перепутал :mrgreen: Ну а кризис - просто решил не замечать...

що казали, то і робив,
потім почали жати з двох сторіні, від Го і Зе,
дідо вирішив поберегти здоров"я
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:57

  Nazarkino написав:
  сірий написав:РАКЕТА!!!!! И это ещё, первая ступень не отошла))))

Астанавітесь)) завтра буде хай,а потім маленькими шагами на 27.10-15 імхо.

*Відправлено з Чату


Может быть,но цифра будет 28 :?

Ну что,пора выяснить следующее:
1) если собирать 60 ярдов в бюджет за месяц,а тратить 120,то сколько надо допечатать?
Если 60 ярдов надо взять со станка,то курс уже к новому году дойдёт до 80,с передышкой на выборы примерно у отметки 56.
2) у банков депозитов почти 1170 ярдов гривен,выданных кредитов на 997,активов сколько?
Есть возможность отдать хотя бы 300 ярдов без помощи станка?
Ведь олени уже начинают бежать,сколько живых денег у банков?
Если им кинуть рефинанса на 200 ярдов,то курс уже выпрыгнет за 100 или 80 грн. за доллар хватит для "целебной и спасительной девальвации?"
3) выход нерезов,они решатся скинуть 50% ОВГЗ во владении до конца года или будут молча сидеть и смотреть на целебную дефолтную кратную девальвацию?
4) какое будет падение ВВП,уложимся в 15% или будем пробивать дно из дна?
5) какие будут проценты к концу года по евробондам,опять 10% годовых и выше?
Рейтинг от Мудисов дефолтный? Или дадут выйти своим лошкам из ОВГЗ?
Мы будем брать в условиях слопывающейся кредиты в валюте или тупо всех пошлём(дефолтнём) и курс двинет ближе к 150 к новому году или сразу на 200?
Ведь дефолт это хорошо(криворожская школа напёрсточництва)!

6) на фоне краха экономики двинет ли агрессор в наступление? Ведь если не дожать нас сейчас,то ещё когда?это шанс,другого может и не быть(((

А пока поздравляю всех слившихся,таким быть(стать) бараном на ветке великого ДС и ходить против ветра с откровенными клоунами,это двойка по всем нашим форумным предметам и обнуление загашников :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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