Додано: Чет 16 лип, 2020 17:57

Nazarkino написав: сірий написав: РАКЕТА!!!!! И это ещё, первая ступень не отошла)))) РАКЕТА!!!!! И это ещё, первая ступень не отошла))))

Астанавітесь)) завтра буде хай,а потім маленькими шагами на 27 .10-15 імхо.



*Відправлено з Чату Астанавітесь)) завтра буде хай,а потім маленькими шагами на.10-15 імхо.

Может быть,но цифра будет 28Ну что,пора выяснить следующее:1) если собирать 60 ярдов в бюджет за месяц,а тратить 120,то сколько надо допечатать?Если 60 ярдов надо взять со станка,то курс уже к новому году дойдёт до 80,с передышкой на выборы примерно у отметки 56.2) у банков депозитов почти 1170 ярдов гривен,выданных кредитов на 997,активов сколько?Есть возможность отдать хотя бы 300 ярдов без помощи станка?Ведь олени уже начинают бежать,сколько живых денег у банков?Если им кинуть рефинанса на 200 ярдов,то курс уже выпрыгнет за 100 или 80 грн. за доллар хватит для "целебной и спасительной девальвации?"3) выход нерезов,они решатся скинуть 50% ОВГЗ во владении до конца года или будут молча сидеть и смотреть на целебную дефолтную кратную девальвацию?4) какое будет падение ВВП,уложимся в 15% или будем пробивать дно из дна?5) какие будут проценты к концу года по евробондам,опять 10% годовых и выше?Рейтинг от Мудисов дефолтный? Или дадут выйти своим лошкам из ОВГЗ?Мы будем брать в условиях слопывающейся кредиты в валюте или тупо всех пошлём(дефолтнём) и курс двинет ближе к 150 к новому году или сразу на 200?Ведь дефолт это хорошо(криворожская школа напёрсточництва)!6) на фоне краха экономики двинет ли агрессор в наступление? Ведь если не дожать нас сейчас,то ещё когда?это шанс,другого может и не быть(((А пока поздравляю всех слившихся,таким быть(стать) бараном на ветке великого ДС и ходить против ветра с откровенными клоунами,это двойка по всем нашим форумным предметам и обнуление загашников