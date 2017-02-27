centurionus написав:Всі "икспєрди" рудого забувають про одну з функцій грошей - накопичення. Нездатність до виконання функції накопичення гривнею призводить до більших (системних) проблем, ніж примарна "користь" (для кого саме?) девальвації.
накопление - это не основная функция денег. Хотите накапливать - покупайте золото или на худой конец валюту. Основная функция денег - мера стоимости и средство обращения и платежа.
Если у вас не будет работы чтобы заработать на еду, накапливать вам будет нечего.
Не схоже, що у Вашому дипломі значиться "Фінанси"... Насправді, все складніше, ніж "накопичення" умовним базарним баригою на ВАЗ-2104. Спробуємо короткий шлях: поясніть, де економічне диво від девальвації з 8 до 27 грн за долар? Чи з 5 до 8? Ще раз напишу - немає кореляції між зростанням та девальвацією в Україні. Було вже на гілці, з графіками та таблицями. Крапка. Є зв'язок певний із цінами на експортовані товари на зовнішніх ринках.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Слідом за іноземними спекулянтами з ОВДП почали масово виходити і українські банки. Про суттєвий розворот в настроях у банківському секторі в останній тиждень свідчить статистика, оприлюднена Національним банком України (НБУ). Експерти звинувачують у цьому кризу, спровоковану відставкою глави НБУ Якова Смолія, і занадто обережну політику нинішнього тимчасового керівництва. Сайт з 'ясував, чим це загрожує гривні.
15 липня Нацбанк оприлюднив статистику власників ОВДП, з якої випливає, що всього за тиждень їх портфель скоротився на 23,18 млрд грн до 859,8 млрд грн. Так, банки скоротили свій портфель на 16,83 млрд грн, нерезиденти - на 3,5 млрд грн, юрособи - на 2,19 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
sequence написав:"государство занимает у "иностранных инвесторов" валюту под 7%" исключительно потому, что им управляют финансисты, сродни вас. Бо даже дикой очумелой всей из себя санкционной России одалживают куда дешевле. Еще и в очередь стают, чтобы занять. 7%, это по нонешним временам, как Мавроди одолжить
секрет в том, что инвесторы - это местные олигархи, которым нужно было спасать валюту из за границы, по этой-же причине они имеют гарантии возврата этих долгов. Возвращать их будут с налогов. При рухнувшей за счет ревальвации экономике.
Восстановление одного рабочего места требует инвестиций около 1 млн. долларов. Согласно статистики, из-за ревальвации только официальных безработных прибавилось +157000. Все это аукнется в ближайшем будущем. Вот и считайте кому была выгодна ревальвация.
Тушить пожар эмиссией гривны нужно было в марте. А сейчас уже поздно пить боржоми...
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Нас цікавить березневий підскок доляра, та його повернення до початкового значення на зараз! Всі побачили з десь 95 до більше 102?
От і євро впав, та вже повернувся до попереднього значення. Впав десь до 1,06, та вже 1,143.
А шо ж Китай? Також впав в березні (дві великі зелені свічки), та вже повернув собі більше ніж половину!
Що ж у росіян? Також, як і Китай впали, десь з 60 до більше 80, та вже наздогалужили більше половини, десь 71. І це під санкціями.
А ось Вам рідна Держава.
Не поспіли і третину назад з березня наздогалужити під пильним асиметричним оком НБУ, як знову давай девальвуй!!!
Де сьогодняшня інтервенція? Більше пів відсотка втратили!
Хтось там казав сьогодні про стабільний курс??? Як на мене, про 5 відсотків інфляції, а також про 5-7-9 без цього можна і не міркувати.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 16 лип, 2020 18:36, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.