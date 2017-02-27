Додано: Чет 16 лип, 2020 18:16

Слідом за іноземними спекулянтами з ОВДП почали масово виходити і українські банки. Про суттєвий розворот в настроях у банківському секторі в останній тиждень свідчить статистика, оприлюднена Національним банком України (НБУ). Експерти звинувачують у цьому кризу, спровоковану відставкою глави НБУ Якова Смолія, і занадто обережну політику нинішнього тимчасового керівництва. Сайт з 'ясував, чим це загрожує гривні.



15 липня Нацбанк оприлюднив статистику власників ОВДП, з якої випливає, що всього за тиждень їх портфель скоротився на 23,18 млрд грн до 859,8 млрд грн. Так, банки скоротили свій портфель на 16,83 млрд грн, нерезиденти - на 3,5 млрд грн, юрособи - на 2,19 млрд грн.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.