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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5952595359545955>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 61
Різких коливань курсу валют не очікую
34%
21
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
25
Ніяких змін не очікую
18%
11
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 17:59

  Амвросий написав:
  centurionus написав:Всі "икспєрди" рудого забувають про одну з функцій грошей - накопичення. Нездатність до виконання функції накопичення гривнею призводить до більших (системних) проблем, ніж примарна "користь" (для кого саме?) девальвації.


накопление - это не основная функция денег. Хотите накапливать - покупайте золото или на худой конец валюту. Основная функция денег - мера стоимости и средство обращения и платежа.

Если у вас не будет работы чтобы заработать на еду, накапливать вам будет нечего.

Не схоже, що у Вашому дипломі значиться "Фінанси"... Насправді, все складніше, ніж "накопичення" умовним базарним баригою на ВАЗ-2104.
Спробуємо короткий шлях: поясніть, де економічне диво від девальвації з 8 до 27 грн за долар? Чи з 5 до 8?
Ще раз напишу - немає кореляції між зростанням та девальвацією в Україні. Було вже на гілці, з графіками та таблицями. Крапка. Є зв'язок певний із цінами на експортовані товари на зовнішніх ринках.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:02

  Alex2007 написав:интересно каково решение нбу будет по ставке ровно через неделю? Успеют ли за неделю пересоздать новое правление и "войти в дела"?

Наступне засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 23 липня 2020 року відповідно до затвердженого та оприлюдненого графіка.


Пора делать учётку 3%,нам же нужна ипотека под 7%?

Значит пора делать шаги навстречу.

Пацанчики итак много платят сейчас(6%),правда они не собираются отдавать,но то такэ.

Пора "запускать" экономику,ставку на ноль,станок в 3 смены,заживём,нули на купюрах это супергуд :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:02

  zРадио написав:Кому могла помешать динамика средней зарплаты в долларах? Настаиваю, чтобы она осталась. С комментарием о том, что после достижения отметки 400 долларов, она уходит на коррекцию.

Коронавирусу, конечно.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:03

Когда нет предсказуемых и разумных правил экономической игры в стране (без разницы какая эконом.теория реализуется) занять своё место на мировой экономической карте невозможно.
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:16

Слідом за іноземними спекулянтами з ОВДП почали масово виходити і українські банки. Про суттєвий розворот в настроях у банківському секторі в останній тиждень свідчить статистика, оприлюднена Національним банком України (НБУ). Експерти звинувачують у цьому кризу, спровоковану відставкою глави НБУ Якова Смолія, і занадто обережну політику нинішнього тимчасового керівництва. Сайт з 'ясував, чим це загрожує гривні.

15 липня Нацбанк оприлюднив статистику власників ОВДП, з якої випливає, що всього за тиждень їх портфель скоротився на 23,18 млрд грн до 859,8 млрд грн. Так, банки скоротили свій портфель на 16,83 млрд грн, нерезиденти - на 3,5 млрд грн, юрособи - на 2,19 млрд грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:18

  sequence написав:"государство занимает у "иностранных инвесторов" валюту под 7%" исключительно потому, что им управляют финансисты, сродни вас. Бо даже дикой очумелой всей из себя санкционной России одалживают куда дешевле. Еще и в очередь стают, чтобы занять.
7%, это по нонешним временам, как Мавроди одолжить


секрет в том, что инвесторы - это местные олигархи, которым нужно было спасать валюту из за границы, по этой-же причине они имеют гарантии возврата этих долгов. Возвращать их будут с налогов. При рухнувшей за счет ревальвации экономике.

Восстановление одного рабочего места требует инвестиций около 1 млн. долларов. Согласно статистики, из-за ревальвации только официальных безработных прибавилось +157000. Все это аукнется в ближайшем будущем. Вот и считайте кому была выгодна ревальвация.

Тушить пожар эмиссией гривны нужно было в марте. А сейчас уже поздно пить боржоми... :(
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 16 лип, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:20

Оглядини


Вітаюсь со всіма!

Зображення
Нас цікавить березневий підскок доляра, та його повернення до початкового значення на зараз! Всі побачили з десь 95 до більше 102?

Зображення
От і євро впав, та вже повернувся до попереднього значення.
Впав десь до 1,06, та вже 1,143.

Зображення
А шо ж Китай? Також впав в березні (дві великі зелені свічки), та вже повернув собі більше ніж половину!

Зображення
Що ж у росіян? Також, як і Китай впали, десь з 60 до більше 80, та вже наздогалужили більше половини, десь 71. І це під санкціями.

Зображення
А ось Вам рідна Держава. :twisted:

Не поспіли і третину назад з березня наздогалужити під пильним асиметричним оком НБУ, як знову давай девальвуй!!!

Де сьогодняшня інтервенція? Більше пів відсотка втратили!

Хтось там казав сьогодні про стабільний курс??? Як на мене, про 5 відсотків інфляції, а також про 5-7-9 без цього можна і не міркувати.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 16 лип, 2020 18:36, всього редагувалось 4 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Бюджету нужны деньги, а их негде взять.


да, и єто реалии!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:31

  somilitark написав:Пора "запускать" экономику,ставку на ноль,станок в 3 смены,заживём,нули на купюрах это супергуд :D


Это было бы смешно, если бы не было так грустно :(
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:34

  s0v7a написав:
Де сьогодняшня інтервенція? Більше пів відсотка втратили!

ВО

[/size]Хай щастить![/color]

Текущий счёт даёт у некоторых 0.83% в месяц,они себе сдали доллар дорого(26.73) и смеются с этих всех прикольчиков.
Дипломнет(Алекс2006) всегда будут в шоколаде,даже при курсе 56,80 и 112 8)
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 16 лип, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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