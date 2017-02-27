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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5952595359545955

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.4 5 61
Різких коливань курсу валют не очікую
34%
21
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
4
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
25
Ніяких змін не очікую
18%
11
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:36

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Пора "запускать" экономику,ставку на ноль,станок в 3 смены,заживём,нули на купюрах это супергуд :D


Это было бы смешно, если бы не было так грустно :(

Да вы же с пеной у рта доказывали что гипердевал это круто,закрываются заводы и вы в 50 годиков шпарите на Вроцлав грузчиком или на стройку,перед этим под залог почки одалживая у соседа 150 злотых на дорогу,это просто мечта,а не жизнь!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:40

  Амвросий написав:Восстановление одного рабочего места требует инвестиций около 1 млн. долларов.
Ви щось дуже забористе курите....
Навіть 2 млн грн на СТВОРЕННЯ одного робочого місця - це вже більш ніж достатньо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:45

  somilitark написав:Да вы же с пеной у рта доказывали что гипердевал это круто


Я говорил про плавный девал 5-10% в год, а не про гипердевал.

  somilitark написав:Текущий счёт даёт у некоторых 0.83% в месяц,они себе сдали доллар дорого(26.73) и смеются с этих всех прикольчиков.


как ни странно, но по гривне на текущем пока минуса нет - проценты перекрывают рост до 27.3

Другое дело что проценты уже снизили.

А ваши неразрывные уже закончились?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 18:54

  budivelnik написав:
  Амвросий написав:Восстановление одного рабочего места требует инвестиций около 1 млн. долларов.
Ви щось дуже забористе курите....
Навіть 2 млн грн на СТВОРЕННЯ одного робочого місця - це вже більш ніж достатньо.


У тебя в сфере торговли - да. В капиталоемких бизнесах - нет. Именно поэтому заводы исчезают - производственные здания становятся логистическими, а административные - офисными и торговыми. У нас катастрофическая недоинвестированность экономики. Развивается лишь то, где низкий входной порог. Но точка прибыльности, по понятным причинам, как раз там, где высокий - наукоемкое производство и диджитализированная сфера услуг
zРадио
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