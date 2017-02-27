Да вы же с пеной у рта доказывали что гипердевал это круто,закрываются заводы и вы в 50 годиков шпарите на Вроцлав грузчиком или на стройку,перед этим под залог почки одалживая у соседа 150 злотых на дорогу,это просто мечта,а не жизнь!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:36
Да вы же с пеной у рта доказывали что гипердевал это круто,закрываются заводы и вы в 50 годиков шпарите на Вроцлав грузчиком или на стройку,перед этим под залог почки одалживая у соседа 150 злотых на дорогу,это просто мечта,а не жизнь!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:40
Ви щось дуже забористе курите....
Навіть 2 млн грн на СТВОРЕННЯ одного робочого місця - це вже більш ніж достатньо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:45
Я говорил про плавный девал 5-10% в год, а не про гипердевал.
как ни странно, но по гривне на текущем пока минуса нет - проценты перекрывают рост до 27.3
Другое дело что проценты уже снизили.
А ваши неразрывные уже закончились?
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:54
У тебя в сфере торговли - да. В капиталоемких бизнесах - нет. Именно поэтому заводы исчезают - производственные здания становятся логистическими, а административные - офисными и торговыми. У нас катастрофическая недоинвестированность экономики. Развивается лишь то, где низкий входной порог. Но точка прибыльности, по понятным причинам, как раз там, где высокий - наукоемкое производство и диджитализированная сфера услуг
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