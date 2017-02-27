Да вы же с пеной у рта доказывали что гипердевал это круто,закрываются заводы и вы в 50 годиков шпарите на Вроцлав грузчиком или на стройку,перед этим под залог почки одалживая у соседа 150 злотых на дорогу,это просто мечта,а не жизнь!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:36
Да вы же с пеной у рта доказывали что гипердевал это круто,закрываются заводы и вы в 50 годиков шпарите на Вроцлав грузчиком или на стройку,перед этим под залог почки одалживая у соседа 150 злотых на дорогу,это просто мечта,а не жизнь!!!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:40
Ви щось дуже забористе курите....
Навіть 2 млн грн на СТВОРЕННЯ одного робочого місця - це вже більш ніж достатньо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:45
Я говорил про плавный девал 5-10% в год, а не про гипердевал.
как ни странно, но по гривне на текущем пока минуса нет - проценты перекрывают рост до 27.3
Другое дело что проценты уже снизили.
А ваши неразрывные уже закончились?
Додано: Чет 16 лип, 2020 18:54
У тебя в сфере торговли - да. В капиталоемких бизнесах - нет. Именно поэтому заводы исчезают - производственные здания становятся логистическими, а административные - офисными и торговыми. У нас катастрофическая недоинвестированность экономики. Развивается лишь то, где низкий входной порог. Но точка прибыльности, по понятным причинам, как раз там, где высокий - наукоемкое производство и диджитализированная сфера услуг
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:05
Вот видите, когда я вам пишу о реформах НБУ с точки зрения государства, ві мне отвечаете, что людей "кинули" на депозиты, а собственников на бизнес...
А когда я вас спрашиваю о пользе инфляции для обычного "пересічного" (которого недавно кинули на депозиты), Вы мне рассказываете о пользе инфляции для стимулирования экономики на государственном уровне...
Я же вас спрашивал о пользе инфляции для "пересічного"
Вот такое вот у нас недопонимание происходит...
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:11
Під грушею з Нового року + зарубка на призначення
Вітаюсь совсіма!
somilitark, мені гривня дає сьогодні ще 1,028% на місяць. Річних десь
1,028*12/0,805=15,32%
Від евро, франка і золота, явно відстає!
2020__Зараз_Відсоток
0,3800 0,3775 -0,66(-2,63+1,97) RUB 1
гривня______7,8384(6,8104+1,028) % чистий прибуток з депозитів з початку року
30,900 33,750 9,22(5,45+3,77) GBP 2
16,495 18,245 13,5(10,6+2,9) AUD 3
23,800 27,230 14,4(12,1+2,3) USD 4
26,550 31,050 16,9(12,3+4,6) EUR 5
24,250 28,375 17,0(15,2+1,8) CHF 6
1157,5 1573,5 35,9(32,9+3) XAU 7
Перша колонка курс на початок 2020, друга - курс на 16.07.2020 середину дня, третя - відсоткова зміна, актив, місце в попереднєму місяці. Курс - це середина дійсно доступних мені курсів купівлі-продажу. На горі в таблиці більші збитки
Гривня втратила навкруги!!! Ось Вам і асиметрія, і екзерцизм, і надумані моделі розвитку з курсом 30, і тупим прямуванням до цього.
І кошик!
Зробив зміни з урахуванням поточного моменту. Ще на 5 відсотків зменшив долю гривні, та на 3 відсотки підняв долю євро і на 2 відсотки долю золота.
XAU - 27%; CHF - 4%; USD - 15%; EUR - 10%;
AUD - 0%;GBP - 4%; UAH - 40%; RUB - 0%.
На сьогодні, с початку року маємо:
(27*35,9+4*17+15*14,4+10*16,9+0*13,5+4*9,22+40*7,84+0*(-0,66))/100 = 17,7278%(14,7915%)
Підросли, і переплюнули швейцарця.
Якщо привести до року, маємо 17,7278/6,5*12= 32,72%(29.58%)
Будь ласка, якщо хтось дає поради по кошику давайте обгрунтування!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 16 лип, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:16
Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ
Бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний во втором квартале 2020 года.
"Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года – 90,8% (в первом квартале 2020 года – 110,5%). Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина", – сказано в сообщении.
В НБУ отмечают, что при этом бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина.
При этом ухудшились инфляционные ожидания предприятий ухудшились. Бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в первом квартале – 5,1%).
Кроме того, бизнес ожидает существенного ослабления национальной валюты. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 грн/$ (в предыдущем квартале – 26,01 грн/$. Большинство предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 27 грн/$ до 29 грн/$.
По данным опроса, впервые с первого квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине.
При этом большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, а 22% – ожидают ухудшения. Более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса.
"Бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки – у предприятий строительства и добывающей промышленности", – отмечают в НБУ.
В то же время снижение инвестиционной активности ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Самые низкие ожидания – у предприятий сельского хозяйства.
Нацбанк также указывает, что третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют сокращение количества работников на своих предприятиях. Лишь 9,1% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев, тогда как увольнение персонала планируют 26,3% опрошенных компаний.
Существенно уменьшилось и количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 36,5% (против 63,4% в предыдущем квартале). При этом каждая десятая компания планирует сократить расходы на оплату труда.
Доля компаний, планирует привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 39,2% (в предыдущем квартале – 44,4%). В то же время несколько выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом – до 9,5%.
Квартальный опрос НБУ проводился с 4 мая по 3 июня. В опросе приняло участие 691 предприятие из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).
Среди опрошенных предприятий 18,8% – компании перерабатывающей промышленности, 15,5% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5,8 % – розничной торговли, 4,5% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 3% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:24
Додано: Чет 16 лип, 2020 19:36
Не погоджусь
1 В торгівлі і сфері послуг+сільське господарство (первинне вирощування без обробки) - вистарчить навіть 1 млн грн
2 У виробництві а-ля збиральний цех (кабелі для авто і так далі)-вистарчить і 2 млн грн
3 Навіть у сьогоднішньому готелі проданому за 1 млрд грн (майже 0,1 млн/м2) - буде мінімум сотня працівників- тобто це 10 млн грн.....
Що залишається?
Велика АЕС чи металургійний комбінат чи автоскладальний завод....
Простий приклад (правда по Росії)
Завод HAVAL - 500 млн доларів інвестицій = 2500 робочих місць на заводі =5 млн грн(+/-) за робоче місце
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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