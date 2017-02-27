Додано: Чет 16 лип, 2020 19:16

Ожидания бизнеса упали до наихудшего уровня за последние 5 лет, – опрос НБУ

Бизнес ухудшил ожидания относительно экономического роста, инфляции, а также собственных финансовых и производственных результатов в последующие 12 месяцев.



Об этом свидетельствуют результаты проведенного Национальным банком Украины (НБУ) опроса руководителей компаний во втором квартале 2020 года.



"Уровень деловой активности предприятий снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 года – 90,8% (в первом квартале 2020 года – 110,5%). Оценки текущего финансово-экономического состояния компаний ухудшились под влиянием коронакризиса и карантина", – сказано в сообщении.



В НБУ отмечают, что при этом бизнес не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина.



При этом ухудшились инфляционные ожидания предприятий ухудшились. Бизнес прогнозирует, что в течение 12 месяцев темпы роста потребительских цен вырастут до 7% в годовом измерении (в первом квартале – 5,1%).



Кроме того, бизнес ожидает существенного ослабления национальной валюты. Среднее значение обменного курса, которое респонденты ожидают через 12 месяцев, составляет 28,28 грн/$ (в предыдущем квартале – 26,01 грн/$. Большинство предприятий считает, что обменный курс будет колебаться в пределах от 27 грн/$ до 29 грн/$.



По данным опроса, впервые с первого квартала 2016 года предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг в Украине.



При этом большинство компаний не ожидают изменения своего финансово-экономического положения в следующие 12 месяцев, а 22% – ожидают ухудшения. Более пессимистические оценки имеют представители малого и среднего бизнеса.



"Бизнес ожидает уменьшения общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. В целом рост по этому показателю прогнозируют только респонденты перерабатывающей промышленности и торговли, а самые низкие оценки – у предприятий строительства и добывающей промышленности", – отмечают в НБУ.



В то же время снижение инвестиционной активности ожидают предприятия всех видов экономической деятельности. Самые низкие ожидания – у предприятий сельского хозяйства.



Нацбанк также указывает, что третий квартал подряд увеличивается доля компаний, которые прогнозируют сокращение количества работников на своих предприятиях. Лишь 9,1% предприятий планируют нанимать новых работников в течение следующих 12 месяцев, тогда как увольнение персонала планируют 26,3% опрошенных компаний.



Существенно уменьшилось и количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких – 36,5% (против 63,4% в предыдущем квартале). При этом каждая десятая компания планирует сократить расходы на оплату труда.



Доля компаний, планирует привлекать кредиты в Украине в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась до 39,2% (в предыдущем квартале – 44,4%). В то же время несколько выросла доля компаний, которые планируют брать кредиты за рубежом – до 9,5%.



Квартальный опрос НБУ проводился с 4 мая по 3 июня. В опросе приняло участие 691 предприятие из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).



Среди опрошенных предприятий 18,8% – компании перерабатывающей промышленности, 15,5% – оптовой торговли, 14,9% – сельского хозяйства, 13% – транспорта и связи, 6,7% – добывающей промышленности, 5,8 % – розничной торговли, 4,5% - сферы электроэнергии и водоснабжения, 3% – строительства, 17,8% – предприятия других отраслей.