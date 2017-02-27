Додано: Чет 16 лип, 2020 20:05

Teo написав: Amat написав: А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?



Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации... А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...

Если вы владелец предприятия-экспортера, то вы в шоколаде. Можно не думать «об увеличении эффективности», а просто снимать дополнительные прибыли за счет роста курса.

Если вы сотрудник предприятия-экспортера, то вас не уволят и может даже премию дадут по результатам года и новая импортная PS5 для вас не особо подорожает.

Если вы владелец ларька возле предприятия-экспортера, то у вас тоже вырастут доходы.

Если вы бюджетник, то вы заплатите больше за подорожавший импортный бензин и забудете о поездках на зарубежные курорты) Если вы владелец предприятия-экспортера, то вы в шоколаде. Можно не думать «об увеличении эффективности», а просто снимать дополнительные прибыли за счет роста курса.Если вы сотрудник предприятия-экспортера, то вас не уволят и может даже премию дадут по результатам года и новая импортная PS5 для вас не особо подорожает.Если вы владелец ларька возле предприятия-экспортера, то у вас тоже вырастут доходы.Если вы бюджетник, то вы заплатите больше за подорожавший импортный бензин и забудете о поездках на зарубежные курорты)

Спасибо, Тео. Хотя я хотел услышать ответ другого форумчанинаНо даже в ваших примерах есть нюансы.1. Владелец-экспортер. Согласен. Самое класное, что совершенно не нужно напрягаться, модифицироваться\обновляться\вкладываться в развитие ну и т.д. вижу вы в теме (-:2. Если сотрудник. Только если ЗП привязана к у.е. (а значит вы уровня Б-1). ВСе остальные сотрудники получают в гривне. И на практике, естественно, никто не спешить повышать ЗП.3. Владелец ларька возле. Уже не факт. Так как доход его клиентов в гривне. А закупка товара на 90% привязана к баксу... Следовательно затраты возрасли, а значит и цена вырастет. Маржу то он не поменяет....А вот покупательная способность клиентов снизилась... ЗП осталась таже (в грн.), а цены выросли... И так как он покупает товары не только в этом киоске, но еще и в сотне других магазинов..., которые также на 90% закупают товар, содержащий в себе существенную долю импорта в цене... В итоге его покупательная способность снизилась... а значит он начнет больше экономить... А значит еще реже покупать товары "не первой необходимости"... Ну и т.д.4. Тоже касается всех остальных "пересічних" украинцев, у которых доход в гривне, ане привязан к курсу у.е. А таких 90%Все это я пишу не лично вам, а всем тем кто так рьяно ратует за девальвацию...От девальвации, в итоге, выигрывают только экспортеры (которые не могут нормально конкурировать на международных рынках (из-за устаревших технологий, высокой стоимости модернизации, объективной сложностью расширения рынков сбыта и т.д. и т.п.) и торговцы товарами первой необходимости (бензин, еда, лекарства и т.д.). Кстати последние, как правило, это иностранные компании, которые часть прибыли потом выводят за пределы страны...А также политики. Которые благодаря девальвации смогут закрыть дыру в бюджете. И по телевизору сказать любимому "лохтерату", как они героически победили "крЫзу"...При этом продолжая спокойно, кстати, пи...т от 10 до 30% ежегодно этого самого бюджета... А потом естественно бояться "нулевой декларации" и прочих финшмонов...И тем не менее, на финансовом форуме, я продолжаю встречать огромное кол-во людей, которые сотнями постов печатают.... не буду говорить что.А самое обидное, что не смотря на наличие огромного кол-ва разных веток, включая "о политике" и "о банках", они почему-то лезут со своими .... сюда, на профильную ветку, которая касается ТОЛЬКО валютного рынка.И кстати, прошу обратить на это внимание модераторов.Откровено говоря уже надоело читать, а точнее листать десятками страниц весь этот поток "промытого сознания".Ув. модераторы, ПОЖАЛУЙСТА, почистите ветку ну хоть для профилактики... ну хоть на пару недель.Заранее благодарен.