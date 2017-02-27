budivelnik написав:1 В торгівлі і сфері послуг+сільське господарство (первинне вирощування без обробки) - вистарчить навіть 1 млн грн
Ну я бы сказал скорее 2-3 млн, но ок - глобально с этим и не спорил. Но только из сферы услуг исключи цифровые - ни дата-центр, ни ИТ-платформу, ни оператора связи ты не запустишь инвестициями меньше, чем 0,5 млн долларов на сотрудника.
budivelnik написав:2 У виробництві а-ля збиральний цех (кабелі для авто і так далі)-вистарчить і 2 млн грн
Там, где дешевая рабочая сила эффективнее по затратам дорогих автоматизированных станков - да. Но это мышиная возня в масштабах экономики, и глобальных производителей ты даже бесплатной рабочей силой по костам не перебьешь - это нишевая мелко- и среднесерийная мануфактура
budivelnik написав:3 Навіть у сьогоднішньому готелі проданому за 1 млрд грн (майже 0,1 млн/м2) - буде мінімум сотня працівників- тобто це 10 млн грн.....
А это не гринфилд-проект. Речь о создании, а не поддержании рабочих мест
Alex2007 написав:если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.
Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.
Термин Соросята часто используют и сами соросята, поскольку он стал общеупотребительным. И похоже этот термин придумали политтехнологи Петра в бытность, когда Порошенко боролся с внутренней оппозицией во фракции в лице Лещенко, Соболева, и за пределами Рады в лице постоянно тролливших Петра Алексеевича Шабунина и других грантососов-ФОПов. Они тогда гордо называли себя Еврооптимистами. Что возмущало Петра Алексеевича, посколько он считал настоящим еврооптимистом именно себя (и справедливо как по мне считал). В момент предвыборной компании термин приобрел предвыборное звучание. Затем его использовал и Зеленский уже будучи президентом, уверяя всех, что он точно не соросенок. Со временем термин приобрел несколько расширительное значение, выйдя за пределы группы так называемых Еврооптимистов, сначала на получателей грантов от Сороса, затем еще шире, на всех лоббистов транснациональных компаний.
а почему гривня продолжает падать на хороших новостях? сняли главу нбу (это плохие новости) - и курс гривны резонно упал. А назначили этоже хорошие новости - гривна должна была укрепиться, верно же? когда ждать укрепления? завтра чтоли? надоело шо падаем каждый день хочу курс как был на новый год 24! Или это совсем професионалы пришли в нбу и 24 больше не будет? что делать?
Moneta написав:а смысл? дать всем деполюдям выйти с ловушки, куда их старательно загоняли 5 лет? а за чей счет тогда банки будут овгз-мусор скупать?
при девале даже 20 коп\мес смысл депозитов теряется напрочь. да и кабмин осенью будет другой (вангую).
если депозит открыт на 12-24 месяца. Какая разнциа что будет через месяц? Главное то что в конце.
большинство депо физиков у нас 3-6 месяцев (статистика НБУ) и ВСЕ депо открытые после сентября 2019 (~14% годовых чистыми) на сегодня уже в минусе относительно $ под подушкой. а те, кто влошился в декабре*19 вовсе премировать нужно за.. кхм.. мужество
Я писал много раз, напишу 6-7 раз:
Я продал по 28 и 12% доходность до конца года на овернайт. Получилось ещё срекулить и 14%-20% в месяц и для меня убыток будет если курс будет 30.5
Он будет максимум 28.8
И летом 2021 может быть опять 25-27
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 16 лип, 2020 20:05, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Amat написав:А можно мне, как человеку далекому от высоких экономических материй, пояснить на пальцах - как именно растет "внутреннее благосостояние" от девальвации ?
Надеюсь я, как обычный "пересічний" могу отнести себя к этому самому "внутреннему", чье благосостояние растет от девальвации...
Если вы владелец предприятия-экспортера, то вы в шоколаде. Можно не думать «об увеличении эффективности», а просто снимать дополнительные прибыли за счет роста курса. Если вы сотрудник предприятия-экспортера, то вас не уволят и может даже премию дадут по результатам года и новая импортная PS5 для вас не особо подорожает. Если вы владелец ларька возле предприятия-экспортера, то у вас тоже вырастут доходы. Если вы бюджетник, то вы заплатите больше за подорожавший импортный бензин и забудете о поездках на зарубежные курорты)
Спасибо, Тео. Хотя я хотел услышать ответ другого форумчанина
Но даже в ваших примерах есть нюансы. 1. Владелец-экспортер. Согласен. Самое класное, что совершенно не нужно напрягаться, модифицироваться\обновляться\вкладываться в развитие ну и т.д. вижу вы в теме (-: 2. Если сотрудник. Только если ЗП привязана к у.е. (а значит вы уровня Б-1). ВСе остальные сотрудники получают в гривне. И на практике, естественно, никто не спешить повышать ЗП. 3. Владелец ларька возле. Уже не факт. Так как доход его клиентов в гривне. А закупка товара на 90% привязана к баксу... Следовательно затраты возрасли, а значит и цена вырастет. Маржу то он не поменяет.... А вот покупательная способность клиентов снизилась... ЗП осталась таже (в грн.), а цены выросли... И так как он покупает товары не только в этом киоске, но еще и в сотне других магазинов..., которые также на 90% закупают товар, содержащий в себе существенную долю импорта в цене... В итоге его покупательная способность снизилась... а значит он начнет больше экономить... А значит еще реже покупать товары "не первой необходимости"... Ну и т.д.
4. Тоже касается всех остальных "пересічних" украинцев, у которых доход в гривне, ане привязан к курсу у.е. А таких 90%
Все это я пишу не лично вам, а всем тем кто так рьяно ратует за девальвацию...
От девальвации, в итоге, выигрывают только экспортеры (которые не могут нормально конкурировать на международных рынках (из-за устаревших технологий, высокой стоимости модернизации, объективной сложностью расширения рынков сбыта и т.д. и т.п.) и торговцы товарами первой необходимости (бензин, еда, лекарства и т.д.). Кстати последние, как правило, это иностранные компании, которые часть прибыли потом выводят за пределы страны... А также политики. Которые благодаря девальвации смогут закрыть дыру в бюджете. И по телевизору сказать любимому "лохтерату", как они героически победили "крЫзу"... При этом продолжая спокойно, кстати, пи...т от 10 до 30% ежегодно этого самого бюджета... А потом естественно бояться "нулевой декларации" и прочих финшмонов...
И тем не менее, на финансовом форуме, я продолжаю встречать огромное кол-во людей, которые сотнями постов печатают.... не буду говорить что.
А самое обидное, что не смотря на наличие огромного кол-ва разных веток, включая "о политике" и "о банках", они почему-то лезут со своими .... сюда, на профильную ветку, которая касается ТОЛЬКО валютного рынка.
И кстати, прошу обратить на это внимание модераторов. Откровено говоря уже надоело читать, а точнее листать десятками страниц весь этот поток "промытого сознания".
Ув. модераторы, ПОЖАЛУЙСТА, почистите ветку ну хоть для профилактики... ну хоть на пару недель.
uaprofi написав:хочу курс как был на новый год 24!
Хех, а я курс #хачупА20 і іМпотеку під 10%
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!