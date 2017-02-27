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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 20:14
Amid написав: Alex2007 написав:
если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.
Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.
Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма.
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Alex2007
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:16
А ще скоро, взагалі, заживееееееем!
Он вже, навіть, соціальну аптеку Микола Гонта відкриває!
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Все про гроші/Фінансові афери та кримінал
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Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 16 лип, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:20
Alex2007 написав:
Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма.
Весьма самокритично. Мои аплодисменты.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:21
Amid написав: Alex2007 написав:
Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма.
Весьма самокритично.
Это тебе напрямую адресовалось.
А вообще, что сказать-то хотел, умник ? Кроме как придраться к слову "соросята" и наверняка лишний раз подлизнуть в сторону 5-го гетьмана?
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Alex2007
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Додано: Чет 16 лип, 2020 20:28
Alex2007
не обращай внимания на свистунов, их полно, а вот конкретно макнуть морганов или мвф мало кто может(с). грил шо тебе как два пальца в очраз их сделать
а шо делать?
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