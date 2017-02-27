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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5954595559565957

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 66
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
21
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
9%
6
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
27
Ніяких змін не очікую
18%
12
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:14

  Amid написав:
  Alex2007 написав:если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.


Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.


Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А ще скоро, взагалі, заживееееееем!
Он вже, навіть, соціальну аптеку Микола Гонта відкриває!
Ліки запівціни!

(всі деталі на моїй гілці)
Знаєте де шукати?
Все про гроші/Фінансові афери та кримінал :D

Будемо жити в достатку! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 16 лип, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма. :mrgreen:


Весьма самокритично. Мои аплодисменты.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:21

  Amid написав:
  Alex2007 написав:Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма. :mrgreen:


Весьма самокритично.


Это тебе напрямую адресовалось.
А вообще, что сказать-то хотел, умник ? Кроме как придраться к слову "соросята" и наверняка лишний раз подлизнуть в сторону 5-го гетьмана? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:28

Alex2007
не обращай внимания на свистунов, их полно, а вот конкретно макнуть морганов или мвф мало кто может(с). грил шо тебе как два пальца в очраз их сделать :wink:
а шо делать?
чик
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