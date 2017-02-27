Amat написав:И тем не менее, на финансовом форуме, я продолжаю встречать огромное кол-во людей, которые сотнями постов печатают.... не буду говорить что.
А самое обидное, что не смотря на наличие огромного кол-ва разных веток, включая "о политике" и "о банках", они почему-то лезут со своими .... сюда, на профильную ветку, которая касается ТОЛЬКО валютного рынка.
И кстати, прошу обратить на это внимание модераторов.
Amid написав:Если Ваше жизненное кредо "подлизывать", могу Вам только посочувствовать, но ни чем не могу помочь. Не надо проецировать ваши слабости и страсти на других людей.
Совмещение глубокой порядочности в вопросах для окружающих и применение формы троллинга в переходе на личности для себя.
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Терминами "соросята" вы тут бросаетесь налево и направо. Но виноват у вас опять Порошенко
Меньше читайте говно-ТГ-каналы
Откуда вы взяли, что виноват Порошенко, может это его заслуга, это у вас он виноват.
Началом конца Петра Алексеевича и стал его конфликт с соросятами (тогда еврооптимистами-антикоррупционерами), когда Петро массово зачистил от них органы власти и повыгонял из советников, да на свою беду заставил их декларировать все свои зарубежные гранты и имущество. Особо не секрет, что расследование соросят-антикоррупционеров про Свинарчуков были инициировано и слито ими через Бигуса, члена их команды, в отместку Петру за перечисленные выше действия. Это сильно повлияло на результаты выборов.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 лип, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Amid понятно. так и думал что сказать толком нечего. выйти, придраться непонятно к чему и не не сказать толком что хотел, даже если мнение сильно отличается от мнения другого - странно...
В общем, продолжать разговор с Вами дальше не намерен (тем более здесь не полит-ветка). Всего хорошего.
Вам совершенно не стоит стыдиться Вашего умственного развития. В конце концов, у нас в стране 73% не очень умственно развитых индивидуумов.