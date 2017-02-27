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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59555956595759585959>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 73
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
23
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
7
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
29
Ніяких змін не очікую
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:14

  Amid написав:
  Alex2007 написав:если будет байден и дер*краты, то опять нас заполонят соросята-поросята (хотя они сильно далеко не уходили) и доить будут с удвоенной силой.


Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.


Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма. :mrgreen:


Весьма самокритично. Мои аплодисменты.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:21

  Amid написав:
  Alex2007 написав:Когда человеку, которому кажется что он слишком умный, нечего сказать по сути - это еще больший признак упоротости и идиотизма. :mrgreen:


Весьма самокритично.


Это тебе напрямую адресовалось.
А вообще, что сказать-то хотел, умник ? Кроме как придраться к слову "соросята" и наверняка лишний раз подлизнуть в сторону 5-го гетьмана? :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:28

Alex2007
не обращай внимания на свистунов, их полно, а вот конкретно макнуть морганов или мвф мало кто может(с). грил шо тебе как два пальца в очраз их сделать :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Это тебе напрямую адресовалось.
А вообще, что сказать-то хотел, умник ? Кроме как придраться к слову "соросята" и наверняка лишний раз подлизнуть в сторону 5-го гетьмана?


Если Ваше жизненное кредо "подлизывать", могу Вам только посочувствовать, но ни чем не могу помочь. Не надо проецировать ваши слабости и страсти на других людей.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:41

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:Всё, назначили - Шевченко.
За - 332, ого, сколько голосов набрали.

ИМХО, сейчас пойдём по соросятским учебникам: станок на всю, ставки в ноль. Инфляция, девальвация - в подарок

Зображення
Не бережете вы себя 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:44

  Amat написав:И тем не менее, на финансовом форуме, я продолжаю встречать огромное кол-во людей, которые сотнями постов печатают.... не буду говорить что.

А самое обидное, что не смотря на наличие огромного кол-ва разных веток, включая "о политике" и "о банках", они почему-то лезут со своими .... сюда, на профильную ветку, которая касается ТОЛЬКО валютного рынка.

И кстати, прошу обратить на это внимание модераторов.


  Amid написав:Если Ваше жизненное кредо "подлизывать", могу Вам только посочувствовать, но ни чем не могу помочь. Не надо проецировать ваши слабости и страсти на других людей.


Совмещение глубокой порядочности в вопросах для окружающих и применение формы троллинга в переходе на личности для себя. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:46

Amid
понятно. так и думал что сказать толком нечего.
выйти, придраться непонятно к чему и не не сказать толком что хотел, даже если мнение сильно отличается от мнения другого - странно... :?

В общем, продолжать разговор с Вами дальше не намерен (тем более здесь не полит-ветка). Всего хорошего.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:54

  pesikot написав:freeze
Коллега, не стоит

Терминами "соросята" вы тут бросаетесь налево и направо.
Но виноват у вас опять Порошенко

Меньше читайте говно-ТГ-каналы :)


Откуда вы взяли, что виноват Порошенко, может это его заслуга, это у вас он виноват.

Началом конца Петра Алексеевича и стал его конфликт с соросятами (тогда еврооптимистами-антикоррупционерами), когда Петро массово зачистил от них органы власти и повыгонял из советников, да на свою беду заставил их декларировать все свои зарубежные гранты и имущество.
Особо не секрет, что расследование соросят-антикоррупционеров про Свинарчуков были инициировано и слито ими через Бигуса, члена их команды, в отместку Петру за перечисленные выше действия. Это сильно повлияло на результаты выборов.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 лип, 2020 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:55

  Alex2007 написав:Amid
понятно. так и думал что сказать толком нечего.
выйти, придраться непонятно к чему и не не сказать толком что хотел, даже если мнение сильно отличается от мнения другого - странно... :?

В общем, продолжать разговор с Вами дальше не намерен (тем более здесь не полит-ветка). Всего хорошего.


Вам совершенно не стоит стыдиться Вашего умственного развития. В конце концов, у нас в стране 73% не очень умственно развитых индивидуумов.
Amid
 
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