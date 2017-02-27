freeze написав:

Amid написав: Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.

Термин Соросята часто используют и сами соросята, поскольку он стал общеупотребительным.И похоже этот термин придумали политтехнологи Петра в бытность, когда Порошенко боролся с внутренней оппозицией во фракции в лице Лещенко, Соболева, и за пределами Рады в лице постоянно тролливших Петра Алексеевича Шабунина и других грантососов-ФОПов. Они тогда гордо называли себя Еврооптимистами. Что возмущало Петра Алексеевича, посколько он считал настоящим еврооптимистом именно себя (и справедливо как по мне считал).В момент предвыборной компании термин приобрел предвыборное звучание. Затем его использовал и Зеленский уже будучи президентом, уверяя всех, что он точно не соросенок.Со временем термин приобрел несколько расширительное значение, выйдя за пределы группы так называемых Еврооптимистов, сначала на получателей грантов от Сороса, затем еще шире, на всех лоббистов транснациональных компаний.