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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5956595759585959>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 73
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
23
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
7
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
29
Ніяких змін не очікую
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 20:57

В США вновь начала расти безработица - впервые с начала мая. Количество первичных заявок на выплату пособий за прошедшую неделю увеличилось с 1,4 млн до 1,5 млн (с поправкой на сезонность - стабилизировалось на отметке 1,3 млн).

Общее количество застрахованных безработных - 17,3 млн (11,9%). Ровно в 10 раз выше предкризисного уровня.
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ ... 201406.pdf

Тревожный звоночек окончания коррекции мартовского обвала - думаю, что мир находится на пороге второй экономической (не путать с коронавирусной) волны падения. Вероятно, не такой глубокой, как первая, но более затяжной и изматывающей...
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У місті Лева на вечір полізли ще вгору 22/30 :shock:
"... а я хвилю-хвилю-вався... "© :mrgreen:
(приспів тут)


Ні, я спокійний, як удав! 8)
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 16 лип, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:11

  freeze написав:
Amid написав:Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.


Термин Соросята часто используют и сами соросята, поскольку он стал общеупотребительным.
И похоже этот термин придумали политтехнологи Петра в бытность, когда Порошенко боролся с внутренней оппозицией во фракции в лице Лещенко, Соболева, и за пределами Рады в лице постоянно тролливших Петра Алексеевича Шабунина и других грантососов-ФОПов. Они тогда гордо называли себя Еврооптимистами. Что возмущало Петра Алексеевича, посколько он считал настоящим еврооптимистом именно себя (и справедливо как по мне считал).
В момент предвыборной компании термин приобрел предвыборное звучание. Затем его использовал и Зеленский уже будучи президентом, уверяя всех, что он точно не соросенок.
Со временем термин приобрел несколько расширительное значение, выйдя за пределы группы так называемых Еврооптимистов, сначала на получателей грантов от Сороса, затем еще шире, на всех лоббистов транснациональных компаний.


Полностью согласен про маркер глубокой умственной неполноценности.
Люди, клеймящие Сороса, никак не знакомы с его мировозренческими и философскими взглядами, не знают, что он сделал для Восточной Европы в 90-е годы.
Тупые попугаи, повторяющие хрюканьё русского свинства.
И не стыдятся своей тупости и убогости.
:? :? :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Амвросий написав:Противоречия тут нет. Т.к. труд удешевляется в долларах. А товар человек покупает в гривнах. И произведен товар был за гривны.

Достаточно заменить гривню на рубль, чтобы вспомнить в какой стране рожден этот пропагандистский штамп

Привет формуному сообществу. Давно не заходил.
Не перестаю радоваться успехам криворожской экономической школы.

И каждый день поражаюсь стойкости нашей денежной единицы.
Хотя где-то на задворках разумного, рядом с бессознательным мелькает призрак мысли, что новые 1 и 2 гривни начеканили мелкими и белыми с каким-то дальним прицелом.

Всем здоровья и удачи, коллеги.
Профессионалы о короновирусе
– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:12

  Долярчик написав:У місті Лева на вечір полізли ще вгору 22/30 :shock:
"... а я хвилю-хвилю-вався... "© :mrgreen:
(приспів тут)

Зображення
Порошенко поднимает рейтинг или бабки? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:17

Альфа онлайн 27.22, продал ещё 200$. Пополню депо в Форварде, 14.75% с матюрити май 2022. Сейчас золотое время слицца я щита
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:21

  Libo написав:Полностью согласен про маркер глубокой умственной неполноценности.
Люди, клеймящие Сороса, никак не знакомы с его мировозренческими и философскими взглядами, не знают, что он сделал для Восточной Европы в 90-е годы.
Тупые попугаи, повторяющие хрюканьё русского свинства.
И не стыдятся своей тупости и убогости.


Сорос надо отдать ему должное имеет огромный ум и прозорливость, я бы сказал один из лучших умов последних лет, наряду с Безосом и Маском.
А то что соросята сами себя называют соросятами и не стыдятся этого (Гончарук, Лещенко и другие не раз использовали этот термин), возможно они считают этот термин почётным.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 лип, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:21

  freeze написав:
  pesikot написав:freeze
Коллега, не стоит

Терминами "соросята" вы тут бросаетесь налево и направо.
Но виноват у вас опять Порошенко

Меньше читайте говно-ТГ-каналы :)


Откуда вы взяли, что виноват Порошенко, может это его заслуга, это у вас он виноват.

Началом конца Петра Алексеевича и стал его конфликт с соросятами (тогда еврооптимистами-антикоррупционерами), когда Петро массово зачистил от них органы власти и повыгонял из советников, да на свою беду заставил их декларировать все свои зарубежные гранты и имущество.
Особо не секрет, что расследование соросят-антикоррупционеров про Свинарчуков были инициировано и слито ими через Бигуса, члена их команды, в отместку Петру за перечисленные выше действия. Это сильно повлияло на результаты выборов.

Ще раз дуже дякую, що піарите моє ім'я в своєму підпису, але мені за піар і коментарі не сплачують грощі, як вам, Чай чи Кофе.
Тому як і обіцяв на гілці корони я не пишу, хоч я і фаховий спеціаліст, але там же ви знаєте краще, ніж я. :)
І тут би щось написав з радістю людям і про курс своє бачення вже писав, але все труть.
Який сенс тут писати людині з розумом?
Тільки за грощі, поздоровляю Фріз чи Чай чи Кофе, яка у вас там зарплатня?
Дуже цікаво.
Я багато б про що можу розповісти, але все труть, тому я і тут писати більше не буду.
Форум здох разои з ДС.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:22

  kianushkolosov написав:Альфа онлайн 27.22, продал ещё 200$. Пополню депо в Форварде, 14.75% с матюрити май 2022. Сейчас золотое время слицца я щита

Загоняете оленя?
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:29

  freeze написав:
  oleg49 написав:Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).


Скорее всего всё будет по-старому, так как новый глава получил высокое одобрение МВФ.
Первая радостная информация о согласовании нового Главы появились от главного соросёнка Рады Железняка.
А Дубинский сказал, что он бы проголосовал за то, чтобы лучше оставить Рожкову Главой НБУ, а не за Шевченко.
Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с). :D


если хотите выглядеть профессионалом - вычеркните из своего лексикона соросята/соросенок... несерьезно(((
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