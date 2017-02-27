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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5956595759585959

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 73
Різких коливань курсу валют не очікую
32%
23
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
10%
7
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
29
Ніяких змін не очікую
19%
14
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:37

  rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.

Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...
https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis

Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента? :shock:

Відповіли б, що він абсолютно правильно вважає!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:48

  ruvex написав:
  kianushkolosov написав:Альфа онлайн 27.22, продал ещё 200$. Пополню депо в Форварде, 14.75% с матюрити май 2022. Сейчас золотое время слицца я щита

Загоняете оленя?

Могу продать право купить 100 $ 16 августа 2020 г. по курсу 27.9, за 45 гривен.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:58

  kianushkolosov написав:
  ruvex написав:
  kianushkolosov написав:Альфа онлайн 27.22, продал ещё 200$. Пополню депо в Форварде, 14.75% с матюрити май 2022. Сейчас золотое время слицца я щита

Загоняете оленя?

Могу продать право купить 100 $ 16 августа 2020 г. по курсу 27.9, за 45 гривен.

Зачем?
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:58

Объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $123 млн до $148 млн. Крупнейшими скупщиками доллара стали банки с иностранным капиталом: приобретали доллар не только под текущие продажи ОВГЗ (продолжают сбрасывать наши бумаги), но и впрок - понимая, что с Шевченко гривна будет девальвировать.

А на продаже "американца", как и прежде, стояли металлургические предприятия и агропроизводители. Им только начали возмещать НДС, но пока они получают выплаты Госказначейства малыми дозами - сегодня, например, пришло 98,7 млн грн (мизер по сравнению с перечислениями по 4-5 млрд грн за раз). Потому бизнес нуждается в гривне и конвертирует свою валютную выручку.

Кстати, банкиры не исключают, что Шевченко начнет создавать организованный рынок ОВГЗ, чего Совет Нацбанка давно просил у правления НБУ. Что также может сказываться на спросе на доллар и на курсе гривны. Не исключается даже прямой выкуп Национальным банком гособлигаций Минфина - прямая эмиссия гривны в определенных лимитах. Против этого выступал Яков Смолий.

Такой подход серьезно поможет правительству с выплатами по госдолгу и с финансированием дефицита госбюджета, а также позволит сэкономить на обслуживании ОВГЗ (НБУ может выкупать бумаги с минимальными доходностями). Хотя по ходу подстегнет подорожание доллара.

Впрочем, пока это все ожидания и теории, и Минфину нужно самому привлекать деньги в долг. На будущий вторник, 21 июля, он сегодня заявил безлимитные выпуски четырех новых выпусков гособлигаций: три гривневых (6-12 месяцев и 2-летки) и один долларовый (6 месяцев). 22 июля правительству предстоят выплаты по госдолгу, потому деньги нужны:


• погашение ОВГЗ на $83 млн;
• выплаты по двум купонам (проценты): на 1,1 млрд грн и на $2 млн.

На 17 июля финансисты дают разные прогнозы. Большинство считает, что безналичный курс будет штурмовать отметку 27,45-27,50 грн/$, и только единицы верят в возврат на 27,30-27,35 грн/$.

"Были слухи о том, что на повышение курса с продажами доллара на межбанк выйдет НАК "Нафтогаз". Если это действительно произойдет, то все на рынке поймут, что руководство госкомпании уже проконсультировалось у Шевченко и будет курсовой откат. Это успокоит межбанке. А если НАКа не будет, то спекулянты продолжат гонять курсы в разные стороны пока ресурса и валютных позиций хватит. Чтобы заработать на разнице в котировках", - спрогнозировал "Стране" директор казначейства одного из банков.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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