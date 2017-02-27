rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ. “То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент... https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили? Это сигнал от самого Зепрезидента?
Объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $123 млн до $148 млн. Крупнейшими скупщиками доллара стали банки с иностранным капиталом: приобретали доллар не только под текущие продажи ОВГЗ (продолжают сбрасывать наши бумаги), но и впрок - понимая, что с Шевченко гривна будет девальвировать.
А на продаже "американца", как и прежде, стояли металлургические предприятия и агропроизводители. Им только начали возмещать НДС, но пока они получают выплаты Госказначейства малыми дозами - сегодня, например, пришло 98,7 млн грн (мизер по сравнению с перечислениями по 4-5 млрд грн за раз). Потому бизнес нуждается в гривне и конвертирует свою валютную выручку.
Кстати, банкиры не исключают, что Шевченко начнет создавать организованный рынок ОВГЗ, чего Совет Нацбанка давно просил у правления НБУ. Что также может сказываться на спросе на доллар и на курсе гривны. Не исключается даже прямой выкуп Национальным банком гособлигаций Минфина - прямая эмиссия гривны в определенных лимитах. Против этого выступал Яков Смолий.
Такой подход серьезно поможет правительству с выплатами по госдолгу и с финансированием дефицита госбюджета, а также позволит сэкономить на обслуживании ОВГЗ (НБУ может выкупать бумаги с минимальными доходностями). Хотя по ходу подстегнет подорожание доллара.
Впрочем, пока это все ожидания и теории, и Минфину нужно самому привлекать деньги в долг. На будущий вторник, 21 июля, он сегодня заявил безлимитные выпуски четырех новых выпусков гособлигаций: три гривневых (6-12 месяцев и 2-летки) и один долларовый (6 месяцев). 22 июля правительству предстоят выплаты по госдолгу, потому деньги нужны:
• погашение ОВГЗ на $83 млн; • выплаты по двум купонам (проценты): на 1,1 млрд грн и на $2 млн.
На 17 июля финансисты дают разные прогнозы. Большинство считает, что безналичный курс будет штурмовать отметку 27,45-27,50 грн/$, и только единицы верят в возврат на 27,30-27,35 грн/$.
"Были слухи о том, что на повышение курса с продажами доллара на межбанк выйдет НАК "Нафтогаз". Если это действительно произойдет, то все на рынке поймут, что руководство госкомпании уже проконсультировалось у Шевченко и будет курсовой откат. Это успокоит межбанке. А если НАКа не будет, то спекулянты продолжат гонять курсы в разные стороны пока ресурса и валютных позиций хватит. Чтобы заработать на разнице в котировках", - спрогнозировал "Стране" директор казначейства одного из банков.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.