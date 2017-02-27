Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 16 лип, 2020 21:14, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Amid написав:Есть определённые слова-маркеры, характеризующие человека. Если человек использует термины "соросята" - это маркер глубокой умственной неполноценности, например.
Термин Соросята часто используют и сами соросята, поскольку он стал общеупотребительным. И похоже этот термин придумали политтехнологи Петра в бытность, когда Порошенко боролся с внутренней оппозицией во фракции в лице Лещенко, Соболева, и за пределами Рады в лице постоянно тролливших Петра Алексеевича Шабунина и других грантососов-ФОПов. Они тогда гордо называли себя Еврооптимистами. Что возмущало Петра Алексеевича, посколько он считал настоящим еврооптимистом именно себя (и справедливо как по мне считал). В момент предвыборной компании термин приобрел предвыборное звучание. Затем его использовал и Зеленский уже будучи президентом, уверяя всех, что он точно не соросенок. Со временем термин приобрел несколько расширительное значение, выйдя за пределы группы так называемых Еврооптимистов, сначала на получателей грантов от Сороса, затем еще шире, на всех лоббистов транснациональных компаний.
Полностью согласен про маркер глубокой умственной неполноценности. Люди, клеймящие Сороса, никак не знакомы с его мировозренческими и философскими взглядами, не знают, что он сделал для Восточной Европы в 90-е годы. Тупые попугаи, повторяющие хрюканьё русского свинства. И не стыдятся своей тупости и убогости.
Амвросий написав:Противоречия тут нет. Т.к. труд удешевляется в долларах. А товар человек покупает в гривнах. И произведен товар был за гривны.
Достаточно заменить гривню на рубль, чтобы вспомнить в какой стране рожден этот пропагандистский штамп
Привет формуному сообществу. Давно не заходил. Не перестаю радоваться успехам криворожской экономической школы.
И каждый день поражаюсь стойкости нашей денежной единицы. Хотя где-то на задворках разумного, рядом с бессознательным мелькает призрак мысли, что новые 1 и 2 гривни начеканили мелкими и белыми с каким-то дальним прицелом.
Всем здоровья и удачи, коллеги.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
Libo написав:Полностью согласен про маркер глубокой умственной неполноценности. Люди, клеймящие Сороса, никак не знакомы с его мировозренческими и философскими взглядами, не знают, что он сделал для Восточной Европы в 90-е годы. Тупые попугаи, повторяющие хрюканьё русского свинства. И не стыдятся своей тупости и убогости.
Сорос надо отдать ему должное имеет огромный ум и прозорливость, я бы сказал один из лучших умов последних лет, наряду с Безосом и Маском. А то что соросята сами себя называют соросятами и не стыдятся этого (Гончарук, Лещенко и другие не раз использовали этот термин), возможно они считают этот термин почётным.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 16 лип, 2020 21:21, всього редагувалось 1 раз.
oleg49 написав:Альпинизм и кайтсерфинг. Т.е. явная предрасположенность к рискам. Вероятно, с таким главой НБУ скучно не будет).
Скорее всего всё будет по-старому, так как новый глава получил высокое одобрение МВФ. Первая радостная информация о согласовании нового Главы появились от главного соросёнка Рады Железняка. А Дубинский сказал, что он бы проголосовал за то, чтобы лучше оставить Рожкову Главой НБУ, а не за Шевченко. Короче Джорджа с очередной победой, умён старик, развёл как котят (с).
если хотите выглядеть профессионалом - вычеркните из своего лексикона соросята/соросенок... несерьезно(((
rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ. “То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент... https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили? Это сигнал от самого Зепрезидента?