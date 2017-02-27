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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5957595859595960>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 76
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
23
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
12%
9
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
30
Ніяких змін не очікую
18%
14
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 21:58

Объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $123 млн до $148 млн. Крупнейшими скупщиками доллара стали банки с иностранным капиталом: приобретали доллар не только под текущие продажи ОВГЗ (продолжают сбрасывать наши бумаги), но и впрок - понимая, что с Шевченко гривна будет девальвировать.

А на продаже "американца", как и прежде, стояли металлургические предприятия и агропроизводители. Им только начали возмещать НДС, но пока они получают выплаты Госказначейства малыми дозами - сегодня, например, пришло 98,7 млн грн (мизер по сравнению с перечислениями по 4-5 млрд грн за раз). Потому бизнес нуждается в гривне и конвертирует свою валютную выручку.

Кстати, банкиры не исключают, что Шевченко начнет создавать организованный рынок ОВГЗ, чего Совет Нацбанка давно просил у правления НБУ. Что также может сказываться на спросе на доллар и на курсе гривны. Не исключается даже прямой выкуп Национальным банком гособлигаций Минфина - прямая эмиссия гривны в определенных лимитах. Против этого выступал Яков Смолий.

Такой подход серьезно поможет правительству с выплатами по госдолгу и с финансированием дефицита госбюджета, а также позволит сэкономить на обслуживании ОВГЗ (НБУ может выкупать бумаги с минимальными доходностями). Хотя по ходу подстегнет подорожание доллара.

Впрочем, пока это все ожидания и теории, и Минфину нужно самому привлекать деньги в долг. На будущий вторник, 21 июля, он сегодня заявил безлимитные выпуски четырех новых выпусков гособлигаций: три гривневых (6-12 месяцев и 2-летки) и один долларовый (6 месяцев). 22 июля правительству предстоят выплаты по госдолгу, потому деньги нужны:


• погашение ОВГЗ на $83 млн;
• выплаты по двум купонам (проценты): на 1,1 млрд грн и на $2 млн.

На 17 июля финансисты дают разные прогнозы. Большинство считает, что безналичный курс будет штурмовать отметку 27,45-27,50 грн/$, и только единицы верят в возврат на 27,30-27,35 грн/$.

"Были слухи о том, что на повышение курса с продажами доллара на межбанк выйдет НАК "Нафтогаз". Если это действительно произойдет, то все на рынке поймут, что руководство госкомпании уже проконсультировалось у Шевченко и будет курсовой откат. Это успокоит межбанке. А если НАКа не будет, то спекулянты продолжат гонять курсы в разные стороны пока ресурса и валютных позиций хватит. Чтобы заработать на разнице в котировках", - спрогнозировал "Стране" директор казначейства одного из банков.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:07

ruvex
Это человек просто сам себя такими постами успокаивает, у него же гривнедепо каждый день на глазах тает : )
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:12

  Shaman написав:если хотите выглядеть профессионалом - вычеркните из своего лексикона соросята/соросенок... несерьезно(((

советчиков развелось, а толку от этих "выглядывающих профи"...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:14

  kianushkolosov написав:Сейчас золотое время слицца я щита

я считаю, что главное, чтобы ты не потерялся при дальнейшем росте :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:24

  juristkostya написав:
  edvardd написав:кстати спасение БС тогда было возможно благодаря запасам налички в облуправлениях НБУ,

давайте вы уж лучше про паритет евро к доллару

Ну тут я юріста підтримаю... І про ціну золота, бо 7 березня даний таваріщ коли жалівся мені в приватних, що його пропозиції по тестам не цікавлять ні Кличка, ні Філатова, ні Кернеса і пропонував мені придбати у нього тести, то в дискусії про золото він писав, що ми ще побачимо скоро велике падіння по золоту... Але ось сьогодні я хотів в приватних запитати персонажа чи побачив він те падіння, а він виявилося мене вже поставив в ігнор, щоб не відповідати! Дуже некрасивий вчинок! І дуже скользкій тіп! На розказував і в кущі! А якщо б людина по його пораді та скинула б на початку березня жовтий метал?! За базар відповідальності не несе!
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:30

  чик написав:
  Shaman написав:если хотите выглядеть профессионалом - вычеркните из своего лексикона соросята/соросенок... несерьезно(((

советчиков развелось, а толку от этих "выглядывающих профи"...

Чик! Сбрось 500 баков на счет, который я укажу и ты заработаешь больше.
Надеюсь ты понммаешь о чем я :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:30

  чик написав:
  Shaman написав:если хотите выглядеть профессионалом - вычеркните из своего лексикона соросята/соросенок... несерьезно(((

советчиков развелось, а толку от этих "выглядывающих профи"...


самое интересное, что эти "советчики", которым не нравится использование словосочетания сторонников философии Сороса, сначала (полтора года назад) зачастую топили за одного "бывшего" (при котором эта самая "философская идея" начала очень активно расползаться в украинской власти 7 лет назад), потом уже после выборов всячески наезжали на непрофессиональный кабинет Гончарука ( :!: ), Шмыгаля, прочие органы власти, где эти же самые "соросята" уже массово засели и сидят и поныне вперемешку с нашими ребятами - сторонниками идеологии "крепких хозяйственников".
И они же (советчики) постоянно при этом напоминают про 73% "умственно-неполноценных". :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 16 лип, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:32

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  edvardd написав:кстати спасение БС тогда было возможно благодаря запасам налички в облуправлениях НБУ,

давайте вы уж лучше про паритет евро к доллару

Ну тут я юріста підтримаю... І про ціну золота, бо 7 березня даний таваріщ коли жалівся мені в приватних, що його пропозиції по тестам не цікавлять ні Кличка, ні Філатова, ні Кернеса і пропонував мені придбати у нього тести, то в дискусії про золото він писав, що ми ще побачимо скоро велике падіння по золоту... Але ось сьогодні я хотів в приватних запитати персонажа чи побачив він те падіння, а він виявилося мене вже поставив в ігнор, щоб не відповідати! Дуже некрасивий вчинок! І дуже скользкій тіп! На розказував і в кущі! А якщо б людина по його пораді та скинула б на початку березня жовтий метал?! За базар відповідальності не несе!

2500 по золоту буде вже в березнi, але але..
І батон хліба ж буде коштувати як унція золота, я не жартую.
Востаннє редагувалось Trast в Чет 16 лип, 2020 22:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:33

  kianushkolosov написав:Альфа онлайн 27.22, продал ещё 200$. Пополню депо в Форварде, 14.75% с матюрити май 2022. Сейчас золотое время слицца я щита
может и время, но не золотое и не по 27.22, на дворе 27.35 дают.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:36

УСТАЛ ЛИСТАТЬ.
Болтовни много -конкретики нет.
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