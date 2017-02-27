Додано: Чет 16 лип, 2020 21:58

Объем межбанковских торгов подрос со вчерашних $123 млн до $148 млн. Крупнейшими скупщиками доллара стали банки с иностранным капиталом: приобретали доллар не только под текущие продажи ОВГЗ (продолжают сбрасывать наши бумаги), но и впрок - понимая, что с Шевченко гривна будет девальвировать.



А на продаже "американца", как и прежде, стояли металлургические предприятия и агропроизводители. Им только начали возмещать НДС, но пока они получают выплаты Госказначейства малыми дозами - сегодня, например, пришло 98,7 млн грн (мизер по сравнению с перечислениями по 4-5 млрд грн за раз). Потому бизнес нуждается в гривне и конвертирует свою валютную выручку.



Кстати, банкиры не исключают, что Шевченко начнет создавать организованный рынок ОВГЗ, чего Совет Нацбанка давно просил у правления НБУ. Что также может сказываться на спросе на доллар и на курсе гривны. Не исключается даже прямой выкуп Национальным банком гособлигаций Минфина - прямая эмиссия гривны в определенных лимитах. Против этого выступал Яков Смолий.



Такой подход серьезно поможет правительству с выплатами по госдолгу и с финансированием дефицита госбюджета, а также позволит сэкономить на обслуживании ОВГЗ (НБУ может выкупать бумаги с минимальными доходностями). Хотя по ходу подстегнет подорожание доллара.



Впрочем, пока это все ожидания и теории, и Минфину нужно самому привлекать деньги в долг. На будущий вторник, 21 июля, он сегодня заявил безлимитные выпуски четырех новых выпусков гособлигаций: три гривневых (6-12 месяцев и 2-летки) и один долларовый (6 месяцев). 22 июля правительству предстоят выплаты по госдолгу, потому деньги нужны:





• погашение ОВГЗ на $83 млн;

• выплаты по двум купонам (проценты): на 1,1 млрд грн и на $2 млн.



На 17 июля финансисты дают разные прогнозы. Большинство считает, что безналичный курс будет штурмовать отметку 27,45-27,50 грн/$, и только единицы верят в возврат на 27,30-27,35 грн/$.



"Были слухи о том, что на повышение курса с продажами доллара на межбанк выйдет НАК "Нафтогаз". Если это действительно произойдет, то все на рынке поймут, что руководство госкомпании уже проконсультировалось у Шевченко и будет курсовой откат. Это успокоит межбанке. А если НАКа не будет, то спекулянты продолжат гонять курсы в разные стороны пока ресурса и валютных позиций хватит. Чтобы заработать на разнице в котировках", - спрогнозировал "Стране" директор казначейства одного из банков.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.