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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5957595859595960

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 76
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
23
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
12%
9
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
30
Ніяких змін не очікую
18%
14
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:38

  чик написав:
  Shaman написав:если хотите выглядеть профессионалом - вычеркните из своего лексикона соросята/соросенок... несерьезно(((

советчиков развелось, а толку от этих "выглядывающих профи"...


если обсудим что-то конкретное, то увидите толк;)
а навешивать ярлыки - действительно, толку мало...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 16 лип, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:38

  сірий написав:УСТАЛ ЛИСТАТЬ.
Болтовни много -конкретики нет.
Что по чём завтра, никто незнает.

зато большинство тут догадывается: рокета! :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфляцию, а Нацбанк должен продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку оно крайне важно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/474673/shevchenko-vyskazalsya-o-sotrudnichestve-s-mvf-i-emissii
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

varlo написав:Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфляцию, а Нацбанк должен продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку оно крайне важно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/474673/shevchenko-vyskazalsya-o-sotrudnichestve-s-mvf-i-emissii


А что б он ещё сказал? "Мы готовы к инфляции (ну, что они готовы, я и не сомневаюсь), напечатаем бабла, МВФ идёт лесом по заветам одного комедийного персонажа"? Кто бы ни пришёл на место главы НБУ, сказал бы то же самое, вне зависимости от реальных намерений
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 22:51

  varlo написав:Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфляцию, а Нацбанк должен продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку оно крайне важно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/474673/shevchenko-vyskazalsya-o-sotrudnichestve-s-mvf-i-emissii

мусолят его слова целый день. Как по мне чтобы кто ни сказал в заповеднике, это не имеет значения. Хорошо запомнились слова: "кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет"
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