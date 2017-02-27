если обсудим что-то конкретное, то увидите толк;)
а навешивать ярлыки - действительно, толку мало...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:38
если обсудим что-то конкретное, то увидите толк;)
а навешивать ярлыки - действительно, толку мало...
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 16 лип, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:38
зато большинство тут догадывается: рокета!
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфляцию, а Нацбанк должен продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку оно крайне важно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/474673/shevchenko-vyskazalsya-o-sotrudnichestve-s-mvf-i-emissii
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что б он ещё сказал? "Мы готовы к инфляции (ну, что они готовы, я и не сомневаюсь), напечатаем бабла, МВФ идёт лесом по заветам одного комедийного персонажа"? Кто бы ни пришёл на место главы НБУ, сказал бы то же самое, вне зависимости от реальных намерений
Додано: Чет 16 лип, 2020 22:51
мусолят его слова целый день. Как по мне чтобы кто ни сказал в заповеднике, это не имеет значения. Хорошо запомнились слова: "кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет"
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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