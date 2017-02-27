Только идиоты застрявшие в ОВГЗ сейчас будут против эмиссии. Эмиссия это количественное смягчение, пока экономика не придет в норму. Собирается мало налогов, потому что скорость обращения денег снизилась - доливка денег по всем фронтам перезагрузит систему, сбросит баласт, обесценит долговые бумаги - это нормально - это был осознанный риск, на который шли влошенцы. Им ничего кроме циферок не гарантировали.
Но по ситуации выкупа банками ОВГЗ опять старую схему используют - крупному бизнесу прибыль, а убытки государству. Спасают крупный капитал выкупая долговые бумаги выше их реальной стоимости на сегодня - за счет госов, рефинанса.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 16 лип, 2020 23:48, всього редагувалось 2 разів.
Индексы потребительских настроений и деловых ожиданий снова обвалились в июне, причем до уровней даже ниже апрельских во время полного локдауна. Видимо, из карантина вернулись к делам не только лишь все - мало кому это удалось сделать (с)
Могу продать право купить 100 $ 16 августа 2020 г. по курсу 27.9, за 45 гривен. Зачем? /// Забрать премию в 45 гривен с проданного опциона колл август на 100 долларов со страйком 27,9.Предполагается,что курс до 16 августа не будет выше 28,35.Человек хочет большую премию за колл без денег,но это его право.Я вот,как мелкий спекулянт угнетаемый суровой действительностью отсутствия сколько-нибудь вменяемого финансового рынка,рад бы иметь инструменты для спекуляций и хеджирования,а тут даже банковских нот нет.Трэш какой-то.
Zebra написав:Только идиоты застрявшие в ОВГЗ сейчас будут против эмиссии. Эмиссия это количественное смягчение, пока экономика не придет в норму. Собирается мало налогов, потому что скорость обращения денег снизилась - доливка денег по всем фронтам перезагрузит систему, сбросит баласт, обесценит долговые бумаги - это нормально - это был осознанный риск, на который шли влошенцы. Им ничего кроме циферок не гарантировали.
Но по ситуации выкупа банками ОВГЗ опять старую схему используют - крупному бизнесу прибыль, а убытки государству. Спасают крупный капитал выкупая долговые бумаги выше их реальной стоимости на сегодня - за счет госов, рефинанса.
Овгзшников спасут рефинансом. А вот деполюди в неразрывной ловушке за все заплатят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.