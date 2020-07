Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:46

Долярчик написав: У місті Лева на вечір полізли ще вгору 22/30

"... а я хвилю-хвилю-вався... "©

(приспів тут)





Ні, я спокійний, як удав!

У місті Лева на вечір полізли ще вгору 22/30"... а я хвилю-хвилю-вався... "©(приспів тут)Ні, я спокійний, як удав!

Для "гривнетримачів" в умовах, що склалися, краще слухати таке, мабуть, з думками про вічні цінності:



а подивитися можна таке (про людей із сталевими горіхами, високі хвилі, занурення, ДНО, безвихідь, промінь надії і т.і.):

Для "гривнетримачів" в умовах, що склалися, краще слухати таке, мабуть, з думками про вічні цінності:а подивитися можна таке (про людей із сталевими горіхами, високі хвилі, занурення, ДНО, безвихідь, промінь надії і т.і.):

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell