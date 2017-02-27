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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5956595759585959

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 79
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
23
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
13%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
32
Ніяких змін не очікую
18%
14
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Только идиоты застрявшие в ОВГЗ сейчас будут против эмиссии. Эмиссия это количественное смягчение, пока экономика не придет в норму. Собирается мало налогов, потому что скорость обращения денег снизилась - доливка денег по всем фронтам перезагрузит систему, сбросит баласт, обесценит долговые бумаги - это нормально - это был осознанный риск, на который шли влошенцы. Им ничего кроме циферок не гарантировали.

Но по ситуации выкупа банками ОВГЗ опять старую схему используют - крупному бизнесу прибыль, а убытки государству.
Спасают крупный капитал выкупая долговые бумаги выше их реальной стоимости на сегодня - за счет госов, рефинанса.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 16 лип, 2020 23:48, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:46

Индексы потребительских настроений и деловых ожиданий снова обвалились в июне, причем до уровней даже ниже апрельских во время полного локдауна.
Видимо, из карантина вернулись к делам не только лишь все - мало кому это удалось сделать (с)

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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:48

  сірий написав:УСТАЛ ЛИСТАТЬ.
Болтовни много -конкретики нет.
Что по чём завтра, никто незнает.

в смысле?
30ка к 1му августа как с куста
TRW00
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 23:54

  TRW00 написав:
  сірий написав:УСТАЛ ЛИСТАТЬ.
Болтовни много -конкретики нет.
Что по чём завтра, никто незнает.

в смысле?
30ка к 1му августа как с куста

Думаєте побіжимо навіть без кореції?
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:- доливка денег по всем фронтам перезагрузит систему, сбросит баласт,


дада, автоматом зростуть ціни в магазинах, а зарплати зараз будуть лише падати і кількість безробітних і так зашкалює
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16

Рынок,где ты?

Могу продать право купить 100 $ 16 августа 2020 г. по курсу 27.9, за 45 гривен.
Зачем?
///
Забрать премию в 45 гривен с проданного опциона колл август на 100 долларов со страйком 27,9.Предполагается,что курс до 16 августа не будет выше 28,35.Человек хочет большую премию за колл без денег,но это его право.Я вот,как мелкий спекулянт угнетаемый суровой действительностью отсутствия сколько-нибудь вменяемого финансового рынка,рад бы иметь инструменты для спекуляций и хеджирования,а тут даже банковских нот нет.Трэш какой-то.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:24

  Zebra написав:Только идиоты застрявшие в ОВГЗ сейчас будут против эмиссии. Эмиссия это количественное смягчение, пока экономика не придет в норму. Собирается мало налогов, потому что скорость обращения денег снизилась - доливка денег по всем фронтам перезагрузит систему, сбросит баласт, обесценит долговые бумаги - это нормально - это был осознанный риск, на который шли влошенцы. Им ничего кроме циферок не гарантировали.

Но по ситуации выкупа банками ОВГЗ опять старую схему используют - крупному бизнесу прибыль, а убытки государству.
Спасают крупный капитал выкупая долговые бумаги выше их реальной стоимости на сегодня - за счет госов, рефинанса.


Овгзшников спасут рефинансом. А вот деполюди в неразрывной ловушке за все заплатят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:46

  Долярчик написав:У місті Лева на вечір полізли ще вгору 22/30 :shock:
"... а я хвилю-хвилю-вався... "© :mrgreen:
(приспів тут)


Ні, я спокійний, як удав! 8)

Для "гривнетримачів" в умовах, що склалися, краще слухати таке, мабуть, з думками про вічні цінності:

а подивитися можна таке (про людей із сталевими горіхами, високі хвилі, занурення, ДНО, безвихідь, промінь надії і т.і.):
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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