Видимо, из карантина вернулись к делам не только лишь все - мало кому это удалось сделать (с)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:46
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:48
Додано: Чет 16 лип, 2020 23:54
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дада, автоматом зростуть ціни в магазинах, а зарплати зараз будуть лише падати і кількість безробітних і так зашкалює
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:16
Рынок,где ты?
Могу продать право купить 100 $ 16 августа 2020 г. по курсу 27.9, за 45 гривен.
Зачем?
///
Забрать премию в 45 гривен с проданного опциона колл август на 100 долларов со страйком 27,9.Предполагается,что курс до 16 августа не будет выше 28,35.Человек хочет большую премию за колл без денег,но это его право.Я вот,как мелкий спекулянт угнетаемый суровой действительностью отсутствия сколько-нибудь вменяемого финансового рынка,рад бы иметь инструменты для спекуляций и хеджирования,а тут даже банковских нот нет.Трэш какой-то.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:24
Овгзшников спасут рефинансом. А вот деполюди в неразрывной ловушке за все заплатят.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 00:46
Для "гривнетримачів" в умовах, що склалися, краще слухати таке, мабуть, з думками про вічні цінності:
а подивитися можна таке (про людей із сталевими горіхами, високі хвилі, занурення, ДНО, безвихідь, промінь надії і т.і.):
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 17 лип, 2020 01:55
вчера нерезы продали 370млн!
Значит может попустить? 900 было и далее 370 сейчас
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Хозяин Судьбы, умножай успех.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|