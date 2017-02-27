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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5958595959605961>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 83
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
24
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
12%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
34
Ніяких змін не очікую
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне видится ситуация так, старых нерезов решили кинуть на курсе, Яша был против (под его гарантии заводились деньги), Яшу попросили в сад, Сейчас дотянут до 29-30 под вход новых нерезов, а под их выход курс снизят на 10%, Иначе как по высокому курсу смысла входить в бумаги нет, можно потерять а не заработать, лавочку с золотыми яйцами прикрывать конечно же не будут. Игры с курсом - единственный вариант как завлечь капитал под смешные %. Типа и бюджету хорошо - низкая стоимость обслуживания долга и нерезам неплохо, свои 20% в твердой валюте они поимеют.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:27

Крах зовнішньої торгівлі: вільне падіння прискорилося.
У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

У травні 2020р. експорт товарів становив 3440,8 млн.дол. США, або 75,9% порівняно із травнем 2019р.
Український експорт до найбільшого споживача наших товарів — Європейського Союзу — у травні 2020 року був меншим на 35,7%, ніж того самого місяця 2019-го, а частка все ще основного ринку збуту українських товарів у їхньому загальному вивозі із України просіла з 41,3% до 34,0%.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:42

  sergey_sryvkin написав:Будь ласка, посилання на статистику


https://q.rating.zone/
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:50

  vitaliian написав:Мне видится ситуация так, старых нерезов решили кинуть на курсе, Яша был против


На мой взгляд никто наших олигархов под видом "нерезов" кинуть не решал, просто нужно было для нового главы устроить маленькую победу после принятия должности, для этого немного отпустили курс вверх. Теперь он геройски "поборет" девальвацию вернув курс назад на 27 :lol:

Возможно при падении может опуститься до 26.5 - 26.9

Правда зачем было менять главу остается секретом. Есть риск что все-же тренд может измениться (причем в любую сторону), т.к. менять главу перед сменой тренда/политики это старая добрая традиция :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:03

  vitaliian написав:Мне видится ситуация так, старых нерезов решили кинуть на курсе, Яша был против (под его гарантии заводились деньги), Яшу попросили в сад, Сейчас дотянут до 29-30 под вход новых нерезов, а под их выход курс снизят на 10%, Иначе как по высокому курсу смысла входить в бумаги нет, можно потерять а не заработать, лавочку с золотыми яйцами прикрывать конечно же не будут. Игры с курсом - единственный вариант как завлечь капитал под смешные %. Типа и бюджету хорошо - низкая стоимость обслуживания долга и нерезам неплохо, свои 20% в твердой валюте они поимеют.

Я тоже думаю слить валютные овгз па35 и купить грн с 20% дохой)
TRW00
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:03

  Zebra написав:Только идиоты застрявшие в ОВГЗ сейчас будут против эмиссии. Эмиссия это количественное смягчение, пока экономика не придет в норму. Собирается мало налогов, потому что скорость обращения денег снизилась - доливка денег по всем фронтам перезагрузит систему, сбросит баласт, обесценит долговые бумаги - это нормально - это был осознанный риск, на который шли влошенцы. Им ничего кроме циферок не гарантировали.

Количественное смягчение, это когда центробанки понижают процентную ставку, заливая банки и выкупают гособлигации. Фокус не работает в странах, где в ходу бумага.
У нас все напечатанное сразу же потечет в импорт и на валютный рынок. Когда ситуация с курсом выйдет из под контроля (а она выйдет), НБУ начнет усиленно сжигать резервы и повысит ставку. Таким образом все напечатанное все равно придется обеспечить валютой из резервов. Бизнес сможет чуть сэкономить на зарплатах, но потом придет в еще большее уныние от падения внутреннего спроса по причине зубожиння потребителей.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:10

  Амвросий написав:Правда зачем было менять главу остается секретом.


Это секрет Полишинеля )))
Стратегический курс остается тот же, он жестко согласован с МВФ.
Но кроме этого есть масса вкусных плюшек местного разлива - выдача рефинанса, работа с банками и тд и тп. И так выглядело немного странным, что на выдаче плюшек в течение целого года работала старая команда, вероятно новой команде на это было просто больно смотреть.
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freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:18

  freeze написав:
  Амвросий написав:Правда зачем было менять главу остается секретом.


Это секрет Полишинеля )))
Стратегический курс остается тот же, он жестко согласован с МВФ.
Но кроме этого есть масса вкусных плюшек местного разлива - выдача рефинанса, работа с банками и тд и тп. И так выглядело немного странным, что на выдаче плюшек в течение целого года работала старая команда, вероятно новой команде на это было просто больно смотреть.
сколько щас откат за рефинанс? Может дорого, поэтому сняли.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 17 лип, 2020 09:21, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:20

  Hotab написав: У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

Кто-нибудь может пояснить, откуда берется эта оценка?
Для справки: номинальный ВВП Украины в 2019 году - $150 млрд.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:27

Я ж кажу - все буде добре!!!

Трохи позитиву! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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