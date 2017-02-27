Додано: П'ят 17 лип, 2020 08:11

Мне видится ситуация так, старых нерезов решили кинуть на курсе, Яша был против (под его гарантии заводились деньги), Яшу попросили в сад, Сейчас дотянут до 29-30 под вход новых нерезов, а под их выход курс снизят на 10%, Иначе как по высокому курсу смысла входить в бумаги нет, можно потерять а не заработать, лавочку с золотыми яйцами прикрывать конечно же не будут. Игры с курсом - единственный вариант как завлечь капитал под смешные %. Типа и бюджету хорошо - низкая стоимость обслуживания долга и нерезам неплохо, свои 20% в твердой валюте они поимеют.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor