vitaliian написав:Мне видится ситуация так, старых нерезов решили кинуть на курсе, Яша был против (под его гарантии заводились деньги), Яшу попросили в сад, Сейчас дотянут до 29-30 под вход новых нерезов, а под их выход курс снизят на 10%, Иначе как по высокому курсу смысла входить в бумаги нет, можно потерять а не заработать, лавочку с золотыми яйцами прикрывать конечно же не будут. Игры с курсом - единственный вариант как завлечь капитал под смешные %. Типа и бюджету хорошо - низкая стоимость обслуживания долга и нерезам неплохо, свои 20% в твердой валюте они поимеют.
Я тоже думаю слить валютные овгз па35 и купить грн с 20% дохой)
Таким макаром можно было сливать па 12,па 16 и т.д.Откуда вам,лошарикам,знать,когда будет разворот?
"Центренерго" заробляє мільярди за рахунок державного "Енергоатому", торгуючи "повітрям"
Масштабна схема працює таким чином: "Центренерго" продає за двосторонніми договорами та на "ринку на добу наперед" великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти. Зокрема, для того щоб гарантовано знайти покупця на цей об'єм, держкомпанія встановлює ціну, яка іноді нижче собівартості виробництва.