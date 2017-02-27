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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5958595959605961

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 83
Різких коливань курсу валют не очікую
29%
24
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
12%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
41%
34
Ніяких змін не очікую
18%
15
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,3518 +0,0028 +0,01%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Альфа
27.27
Продаж
27.53
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:43

  Долярчик написав:Трохи позитиву! :D
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo

І ще трохи "позитиву".
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 17 лип, 2020 09:44, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:43

  TRW00 написав:
  vitaliian написав:Мне видится ситуация так, старых нерезов решили кинуть на курсе, Яша был против (под его гарантии заводились деньги), Яшу попросили в сад, Сейчас дотянут до 29-30 под вход новых нерезов, а под их выход курс снизят на 10%, Иначе как по высокому курсу смысла входить в бумаги нет, можно потерять а не заработать, лавочку с золотыми яйцами прикрывать конечно же не будут. Игры с курсом - единственный вариант как завлечь капитал под смешные %. Типа и бюджету хорошо - низкая стоимость обслуживания долга и нерезам неплохо, свои 20% в твердой валюте они поимеют.

Я тоже думаю слить валютные овгз па35 и купить грн с 20% дохой)

Таким макаром можно было сливать па 12,па 16 и т.д.Откуда вам,лошарикам,знать,когда будет разворот?
Дед Мороз
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:48

  Starikan написав:
  Hotab написав: У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.

Кто-нибудь может пояснить, откуда берется эта оценка?
Для справки: номинальный ВВП Украины в 2019 году - $150 млрд.

В нем же экспорт был 110 млрд долларов. Что именно вызывает вопросы?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 09:54

  Hotab написав:
  Starikan написав:
  Hotab написав: У нас сильно просів експорт-хребет економіки, бо експорт формує близько 50% ВВП.
Кто-нибудь может пояснить, откуда берется эта оценка?
Для справки: номинальный ВВП Украины в 2019 году - $150 млрд.
В нем же экспорт был 110 млрд долларов. Что именно вызывает вопросы?
Зовнішньоторгівельна діяльність=110 млрд
Експорт - 50, Імпорт - 60
Тому при 150 млрд ВВП - експорт приблизно 33% від ВВП
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:01

Утренние курсы, 9-50:

Харьков 27.37 - 27.48
Разнообразие курсов наличного доллара, спред от 15 до 21 копейки:
27.30..27.37 - 27.48..27.58 (ПОВ, опт)

Сумы 27.25 - 27.40..27.45
Полтава 27.30 - 27.44, одна из обменок в Полтаве светит курс продажи 27.35, но как то слабо верится.

Вчера утром: Харьков 27.22 - 27.29, Сумы 27.15 - 27.30, Полтава 27.17 - 27.27
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:02

"Центренерго" заробляє мільярди за рахунок державного "Енергоатому", торгуючи "повітрям"

Масштабна схема працює таким чином: "Центренерго" продає за двосторонніми договорами та на "ринку на добу наперед" великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти. Зокрема, для того щоб гарантовано знайти покупця на цей об'єм, держкомпанія встановлює ціну, яка іноді нижче собівартості виробництва.

Така низька ціна дозволяє "Центренерго" продати весь заявлений обсяг, "закривши" велику частину попиту.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/17/663047/
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:04

  Дед Мороз написав:
  TRW00 написав:Я тоже думаю слить валютные овгз па35 и купить грн с 20% дохой)

Таким макаром можно было сливать па 12,па 16 и т.д.Откуда вам,лошарикам,знать,когда будет разворот?

постоянно звоним на ГЛ НБУ спрашиваем, когда разворот, когда сливаться...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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