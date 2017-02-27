Можна піти далі, і сказати, що "плюс" - це не справа, перешліть пляшечку чогось шляхетного .))
Поставив).
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:30
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+ це не слова, а це вже справа маленька і найпростіша, але справа. Щодо пляшечки, чому би й ні, якщо будете у Львові, погомоніти за пляшечкою з розумною людиною це корисна і шляхентна справа.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:45
Я скажу більше
Будете у Львові - то пляшечка з мене,
а плюсики то таке, їсти не просить,але приємно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:49
Амвросий "Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины. Ктото создал монополию и установил вручную цену такую, какую захотел." (с)
Полностью согласен. Добавлю, что согласно ст.13 Конституции газ принадлежит народу ( не государству) - и,по идее, должен продаваться людям(не бизнесу) по цене = себестоимость добычи+себестоимость доставки+ инвестиционная составляющая (разведка,открытие новых скважин,обновление основных фондов ...)+нормированная прибыль . Да - и никакого рынка здесь быть не может - строго регулируемая цена с контролем, чтобы в себестоимость не включали стальные гвозди по цене серебряных. Ахметовы же пусть покупают где хотят и по чем хотят.
Я не говорю, что так было бы хорошо или плохо. Но Закон то не выполняется... Или выполняйте, или меняйте Закон. .
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50
Нерезы за 4 дня продали гривневых ОВГЗ на 1,6 млрд.грн.
Норм, надо еще снизить учетную ставку.
Через 12 дней предстоят два подряд крупных погашений на 29 млрд.грн. Интересно как будет выкручиваться Минфин, т.к. те ставки которые он предлагает, рынку не интересны. По рынку Минфин не может занять деньги, остается 2 вариант.
1. Административное давление на гос.банки.
2. Покупка ОВГЗ нац.банком. К сожалению все к этому идет. Скоро зеленые кнопочки дойдут и до изменения в закон, что-бы позволить НБУ покупать долги Правительства.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:53
Все больше признаков, что так и произойдет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:10
тепер зрозуміло чому останні дні бакс так неприродньо реагував на курс,думаю за пару днів все устаканиться і прийдем до цифр 27.15 +-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:12
Nazarkino
400 млн.грн в день, это 15 млн.долларов. Не такая и большая сумма для рынка. Тут дело в другом. В ожиданиях. А ожидания очень плохие.
Шевченко долго руководил гос.банком, значит привык слушать начальство из правительства. А правительству очень хочется свежих денег.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Панове, чув, що нібито в Україні тепер можна відкривати рахунку в банку через інтернет. Чи то дійсно так, хтось уже пробував це робити?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:33
"Свежие деньги"). Напомнило
|