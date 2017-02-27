Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:49

Амвросий "Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины. Ктото создал монополию и установил вручную цену такую, какую захотел." (с)

Полностью согласен. Добавлю, что согласно ст.13 Конституции газ принадлежит народу ( не государству) - и,по идее, должен продаваться людям(не бизнесу) по цене = себестоимость добычи+себестоимость доставки+ инвестиционная составляющая (разведка,открытие новых скважин,обновление основных фондов ...)+нормированная прибыль . Да - и никакого рынка здесь быть не может - строго регулируемая цена с контролем, чтобы в себестоимость не включали стальные гвозди по цене серебряных. Ахметовы же пусть покупают где хотят и по чем хотят.

Я не говорю, что так было бы хорошо или плохо. Но Закон то не выполняется... Или выполняйте, или меняйте Закон. .