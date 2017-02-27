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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5960596159625963>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 88
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
26
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
11%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
40%
35
Ніяких змін не очікую
19%
17
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:30

  Василь-Рівне написав:
  Hotab написав:Дякую за вказану помилку.

+ поставте, слова нічого не значать, лише справи.

Можна піти далі, і сказати, що "плюс" - це не справа, перешліть пляшечку чогось шляхетного .))
Поставив).
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Можна піти далі, і сказати, що "плюс" - це не справа, перешліть пляшечку чогось шляхетного .))

+ це не слова, а це вже справа маленька і найпростіша, але справа. Щодо пляшечки, чому би й ні, якщо будете у Львові, погомоніти за пляшечкою з розумною людиною це корисна і шляхентна справа.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:45

  Василь-Рівне написав:
  Hotab написав:Можна піти далі, і сказати, що "плюс" - це не справа, перешліть пляшечку чогось шляхетного .))
+ це не слова, а це вже справа маленька і найпростіша, але справа. Щодо пляшечки, чому би й ні, якщо будете у Львові, погомоніти за пляшечкою з розумною людиною це корисна і шляхентна справа.
Я скажу більше
Будете у Львові - то пляшечка з мене,
а плюсики то таке, їсти не просить,але приємно. :oops:
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:49

Амвросий "Тот-же газ, добываемый в Украине по украинской себестоимости, украинскими рабочими, продаётся почему-то в той-же Украине по цене установленной где-то за границей, ориентируясь на какие-то цены где-то за границей. Никого не интересует сколько готовы платить за газ на рынке Украины. Ктото создал монополию и установил вручную цену такую, какую захотел." (с)
Полностью согласен. Добавлю, что согласно ст.13 Конституции газ принадлежит народу ( не государству) - и,по идее, должен продаваться людям(не бизнесу) по цене = себестоимость добычи+себестоимость доставки+ инвестиционная составляющая (разведка,открытие новых скважин,обновление основных фондов ...)+нормированная прибыль . Да - и никакого рынка здесь быть не может - строго регулируемая цена с контролем, чтобы в себестоимость не включали стальные гвозди по цене серебряных. Ахметовы же пусть покупают где хотят и по чем хотят.
Я не говорю, что так было бы хорошо или плохо. Но Закон то не выполняется... Или выполняйте, или меняйте Закон. .
alex10
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:50

Нерезы за 4 дня продали гривневых ОВГЗ на 1,6 млрд.грн.

Норм, надо еще снизить учетную ставку.
Через 12 дней предстоят два подряд крупных погашений на 29 млрд.грн. Интересно как будет выкручиваться Минфин, т.к. те ставки которые он предлагает, рынку не интересны. По рынку Минфин не может занять деньги, остается 2 вариант.

1. Административное давление на гос.банки.
2. Покупка ОВГЗ нац.банком. К сожалению все к этому идет. Скоро зеленые кнопочки дойдут и до изменения в закон, что-бы позволить НБУ покупать долги Правительства.



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:53

  Zebra написав:Половина госдолга, на обслуживание которого сейчас по факту идет до половины собираемых налогов - по твоим же словам может выкупить НБУ с печатного станка и освободить государство от бремени.


Все больше признаков, что так и произойдет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:10

  zzzzzz написав:Нерезы за 4 дня продали гривневых ОВГЗ на 1,6 млрд.грн.

Норм, надо еще снизить учетную ставку.
Через 12 дней предстоят два подряд крупных погашений на 29 млрд.грн. Интересно как будет выкручиваться Минфин, т.к. те ставки которые он предлагает, рынку не интересны. По рынку Минфин не может занять деньги, остается 2 вариант.

1. Административное давление на гос.банки.
2. Покупка ОВГЗ нац.банком. К сожалению все к этому идет. Скоро зеленые кнопочки дойдут и до изменения в закон, что-бы позволить НБУ покупать долги Правительства.



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тепер зрозуміло чому останні дні бакс так неприродньо реагував на курс,думаю за пару днів все устаканиться і прийдем до цифр 27.15 +-
Nazarkino
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:12

Nazarkino
400 млн.грн в день, это 15 млн.долларов. Не такая и большая сумма для рынка. Тут дело в другом. В ожиданиях. А ожидания очень плохие.

Шевченко долго руководил гос.банком, значит привык слушать начальство из правительства. А правительству очень хочется свежих денег.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Панове, чув, що нібито в Україні тепер можна відкривати рахунку в банку через інтернет. Чи то дійсно так, хтось уже пробував це робити?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:33

  zzzzzz написав:Nazarkino
400 млн.грн в день, это 15 млн.долларов. Не такая и большая сумма для рынка. Тут дело в другом. В ожиданиях. А ожидания очень плохие.

Шевченко долго руководил гос.банком, значит привык слушать начальство из правительства. А правительству очень хочется свежих денег.

"Свежие деньги"). Напомнило https://www.youtube.com/watch?v=XoyZFBwflKM
oleg49
 
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