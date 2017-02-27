Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:22

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

17.07.2020..................27,3454

Доллар прибавил 7 копеек.

Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом 2.5 копейки. Отказавшись от утреннего кофе сразу стали активно торговать, сузив спред до рабочих 2 копеек и очень постепенно стали опускаться. Незадолго до 12 вернулись на уровень вчерашнего закрытия и на нем уравновесились.



Анализ ликвидности в графе, где обычно смотрим интервенции, рисует 282 млн. грн. Поводов для выкупа валюты с рынка у НБУ вчера совсем не было. В графу "Прочие монетарные" затесалось что-то прочее. Не исключено, что это отголоски свопов.

Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост произошел за счет сокращения объемов суточных сертификатов и прочих монетарных. Небольшой минус дал досрочный возврат части тендерного рефинанса. Автономные отработали в минус - наличка перевесила расходы казначейства.



В среду объем валютного рынка вырос с 405.5 до 455.1 млн. Обороты чистые и находятся на уровне средних докарантинных. Клиентский спрос изрядно повысился и превысил слегка уменьшившееся предложение. Это несколько неожиданно, поскольку не соответствует устоявшемуся представлению о том, что на росте клиенты придерживают валюту. На повышение играли банки за свои.