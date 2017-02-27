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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5962596359645965>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.5 5 92
Різких коливань курсу валют не очікую
30%
28
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
11%
10
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
39%
36
Ніяких змін не очікую
20%
18
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:05

  Nazarkino написав:
  Yuri_T написав:если это именно "тот год" неизбежного девала, о котором говорили несколько лет, то такое июльское движение - штука весьма серьезная. у многих депозиты уже убыточны, теперь и текущие счета каждый день под давлением. ожидание "27,15" может привести к убыткам.

Це все залежить з якої сторони дивитись,якщо про теперішні відсотки на депо це треш, а якщо під 18.5 то тут ще солодкі відсотки рулять

*Відправлено з Чату

может они куда-то и рулят. я не в курсе, к счастью.
если профит в гривне считать, можно вообще не париться и даже exel для рассчетов не включать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

О, я уже могу виртуальных 5 копеек на баксике заработать, если побегу сдаваться сейчас (-:
Или уже даже 10, в некоторых местах
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:11

  Zebra написав:
  Schmit написав:У кого выкупить?

Не у кого, а по мере погашения.

Зображення
К сожалению весь позитив от нашего QE закончится на втором пункте.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:14

  jump написав:
  Yuri_T написав:
  Nazarkino написав:тепер зрозуміло чому останні дні бакс так неприродньо реагував на курс,думаю за пару днів все устаканиться і прийдем до цифр 27.15 +-

если это именно "тот год" неизбежного девала, о котором говорили несколько лет, то такое июльское движение - штука весьма серьезная.
у многих депозиты уже убыточны, теперь и текущие счета каждый день под давлением.
ожидание "27,15" может привести к убыткам.

поки лише прибутки з 2015р... :wink:

Значит уже пора. Подошло расчётное время так сказать - 5 лет.
ГыГы
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.07.2020..................27,3454
Доллар прибавил 7 копеек.
Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом 2.5 копейки. Отказавшись от утреннего кофе сразу стали активно торговать, сузив спред до рабочих 2 копеек и очень постепенно стали опускаться. Незадолго до 12 вернулись на уровень вчерашнего закрытия и на нем уравновесились.

Анализ ликвидности в графе, где обычно смотрим интервенции, рисует 282 млн. грн. Поводов для выкупа валюты с рынка у НБУ вчера совсем не было. В графу "Прочие монетарные" затесалось что-то прочее. Не исключено, что это отголоски свопов.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост произошел за счет сокращения объемов суточных сертификатов и прочих монетарных. Небольшой минус дал досрочный возврат части тендерного рефинанса. Автономные отработали в минус - наличка перевесила расходы казначейства.

В среду объем валютного рынка вырос с 405.5 до 455.1 млн. Обороты чистые и находятся на уровне средних докарантинных. Клиентский спрос изрядно повысился и превысил слегка уменьшившееся предложение. Это несколько неожиданно, поскольку не соответствует устоявшемуся представлению о том, что на росте клиенты придерживают валюту. На повышение играли банки за свои.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:17.07.2020..................27,3454

Ха!
В місті Лева обмінки віддають по такій ціні.
Чомусь рухаються обережно - крок-в-крок з офіційним курсом, а не розганяють рОкету на 27,45-27,50?

Мабуть, розвернення вже скоро ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:42

  Nazarkino написав:тепер зрозуміло чому останні дні бакс так неприродньо реагував на курс,думаю за пару днів все устаканиться і прийдем до цифр 27.15 +-

Сподіваєтесь в 2 копійки прибутку вийти? :) імхо, ні, пусті сподівання!
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:44

  Сибарит написав:Анализ ликвидности в графе, где обычно смотрим интервенции, рисует 282 млн. грн. Поводов для выкупа валюты с рынка у НБУ вчера совсем не было. В графу "Прочие монетарные" затесалось что-то прочее. Не исключено, что это отголоски свопов.

Это свопы. Нацбанка вчера не было на МБ.
И сегодня тоже пока не видно. Хотя сегодня есть основания для выхода: вплотную приблизились к 27,50.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:46

  Schmit написав:
  Zebra написав:
  Schmit написав:У кого выкупить?

Не у кого, а по мере погашения.

Зображення
К сожалению весь позитив от нашего QE закончится на втором пункте.

ну так куку работает только в нормальных экономиках, а нас сырьевая.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мне вообще кажется, что НБУ не выходит с интервенциями только лишь из-за формальной бюрократической составляющей... Например, подпись главы НБУ.
К тому же, рада НБУ ведь еще не утвердила "пропозиції щодо основних засад грошово-кредитної політики НБУ на наступні роки".
И пока Шевченко не пройдет все "формальные процедуры" по трудоустройству интервенций не будет. Рожкова не хочет брать на себя ответственность...
А вот куда будет смотреть курс после официального оформления Шевченко, это самый интересный вопрос на данный момент.

Это мое личное ИМХО если что.
Amat
 
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