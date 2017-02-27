Yuri_T написав:если это именно "тот год" неизбежного девала, о котором говорили несколько лет, то такое июльское движение - штука весьма серьезная. у многих депозиты уже убыточны, теперь и текущие счета каждый день под давлением. ожидание "27,15" может привести к убыткам.
Це все залежить з якої сторони дивитись,якщо про теперішні відсотки на депо це треш, а якщо під 18.5 то тут ще солодкі відсотки рулять
Nazarkino написав:тепер зрозуміло чому останні дні бакс так неприродньо реагував на курс,думаю за пару днів все устаканиться і прийдем до цифр 27.15 +-
если это именно "тот год" неизбежного девала, о котором говорили несколько лет, то такое июльское движение - штука весьма серьезная. у многих депозиты уже убыточны, теперь и текущие счета каждый день под давлением. ожидание "27,15" может привести к убыткам.
поки лише прибутки з 2015р...
Значит уже пора. Подошло расчётное время так сказать - 5 лет.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 17.07.2020..................27,3454 Доллар прибавил 7 копеек. Открылись на 5 копеек выше вчерашнего закрытия с непривычно узким спредом 2.5 копейки. Отказавшись от утреннего кофе сразу стали активно торговать, сузив спред до рабочих 2 копеек и очень постепенно стали опускаться. Незадолго до 12 вернулись на уровень вчерашнего закрытия и на нем уравновесились.
Анализ ликвидности в графе, где обычно смотрим интервенции, рисует 282 млн. грн. Поводов для выкупа валюты с рынка у НБУ вчера совсем не было. В графу "Прочие монетарные" затесалось что-то прочее. Не исключено, что это отголоски свопов. Остатки на коррсчетах немного выросли. Рост произошел за счет сокращения объемов суточных сертификатов и прочих монетарных. Небольшой минус дал досрочный возврат части тендерного рефинанса. Автономные отработали в минус - наличка перевесила расходы казначейства.
В среду объем валютного рынка вырос с 405.5 до 455.1 млн. Обороты чистые и находятся на уровне средних докарантинных. Клиентский спрос изрядно повысился и превысил слегка уменьшившееся предложение. Это несколько неожиданно, поскольку не соответствует устоявшемуся представлению о том, что на росте клиенты придерживают валюту. На повышение играли банки за свои.
Ха! В місті Лева обмінки віддають по такій ціні. Чомусь рухаються обережно - крок-в-крок з офіційним курсом, а не розганяють рОкету на 27,45-27,50?
Мабуть, розвернення вже скоро
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Сибарит написав:Анализ ликвидности в графе, где обычно смотрим интервенции, рисует 282 млн. грн. Поводов для выкупа валюты с рынка у НБУ вчера совсем не было. В графу "Прочие монетарные" затесалось что-то прочее. Не исключено, что это отголоски свопов.
Это свопы. Нацбанка вчера не было на МБ. И сегодня тоже пока не видно. Хотя сегодня есть основания для выхода: вплотную приблизились к 27,50.
Мне вообще кажется, что НБУ не выходит с интервенциями только лишь из-за формальной бюрократической составляющей... Например, подпись главы НБУ. К тому же, рада НБУ ведь еще не утвердила "пропозиції щодо основних засад грошово-кредитної політики НБУ на наступні роки". И пока Шевченко не пройдет все "формальные процедуры" по трудоустройству интервенций не будет. Рожкова не хочет брать на себя ответственность... А вот куда будет смотреть курс после официального оформления Шевченко, это самый интересный вопрос на данный момент.